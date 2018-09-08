政治受難者家屬：被迫坐牢兒童也應補償

行政院促轉會今日與國家人權博物館在白色恐怖景美紀念園區舉行「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，到場的政治受難者及家屬約160人，當年一同陪同父母坐牢的政治受難者家屬訴求，被迫坐牢的兒童也應該得到補償。（促轉會提供）

2018-09-08 22:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日與國家人權博物館在白色恐怖景美紀念園區舉行「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，到場的政治受難者及家屬約160人，當年一同陪同父母坐牢的政治受難者家屬訴求，被迫坐牢的兒童也應該得到補償。

促轉會副主委張天欽表示，促轉會執行任務的速度非常重要，希望能在明年5月31日，將包括感化在內的冤屈案件全部公告撤銷，透過法規以處理受難者的冤屈。

張天欽指出，預計在今年10月到11月底公布第一批約25%到35%案件的撤銷公告、明年2月28日公告75%，並在促轉會成立一年內，也就是明年5月底前完成全部公告。

國家人權博物館館長陳俊宏說，該館主責景美人權園區與綠島人權園區、成立典藏與檔案研究中心，希望成為國家重要的人權教育基地，並開設以公務機關為對象的人權教育課程等。另外，在今年內已有3位政治受難者陸續過世，將規劃追思紀念會。

台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕認為，2016年民進黨曾提出相關法案，主張對生命權、自由權與財產權的損害賠償，應以除罪化為前提。現行促轉條例第6條也應比照辦理，以完全撤銷司法不法判決有罪者的罪名。

促轉會說明，今日主要目的在於聽取政治受難者及家屬對於轉型正義工作，及台灣人權願景的期待與建議。在交流座談中，眾多政治受難者及家屬踴躍發言，一位被視為異議份子的李蒼降先生之遺腹女李素慧，當年她的母親李曾碧麗懷孕8個月被當共犯逮捕，在獄中受刑而早產，差點因此夭折，李女發言表示希望能得到父親行刑前後的照片給家屬，因為她從未見過父親。

同樣被判顛覆政府罪名的楊孔蘭說，當年在獄中帶著孩子很苦很苦，她的孩子在監獄的育幼院內被關了將近十年，如此無辜受罪，是否應該予以賠償？

促轉會指出，在監獄出生的周榮光，陪同被依「資匪罪」判刑12年的母親許月里坐了6年牢，到就學年齡才離開監獄，也到場表達當年被迫坐牢的兒童應該得到補償。

另外，針對藍天行動聯盟今天到會場外抗議，表示白色恐怖是國共鬥爭的延續，目前當事人已經獲得賠償，翻舊帳是撕裂社會等言論。

促轉會表示，這樣的說法是曲解事實，雖然部分受難者獲得象徵性的賠償，但是司法不法事件的歷史真相仍然沒有公布，加害者身分與責任的不明，以及受難者與其家屬名譽損失至今無法回復，以致於傷痛仍然無法實際化解，還有許多真相需要發掘，讓社會各界能以同理心面對這些政治受難前輩與家屬。

促轉會提及，未來將與人權館合作「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，將在9月16日、30日分別於台中文化創意產業園區，以及高雄市立圖書館總館持續舉行。