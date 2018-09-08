老蔣裁示接受黨指導 黨產委員：救國團刻意不提

黨產會委員表示，國民黨總裁蔣介石在中常會明確指示，「救國團對重要工作之策劃或與執行，均應先行呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果」。（資料照）

2018-09-08 20:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團昨日發聲明否認為國民黨之附隨組織，黨產會委員今日表示，國民黨總裁蔣介石過去在中常會已明確指示，「救國團對重要工作之策劃或與執行，均應先行呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果」，證明救國團是附隨組織，另在國史館典藏黨史檔案中，也有出現救國團相關內容。

針對黨產會前天搬出黨史資料，直指「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構」，救國團昨發聲明表明，這顯示救國團是隸屬國防部的政府組織，除非黨產會也認為國防部是國民黨的附隨組織，才能認定救國團是附隨組織。

對此，黨產會委員表示，蔣介石在中常會指示全文為「中國青年反共救國團為國防部所屬單位之一，亦為黨內重要青運機構。今後對重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的領導，冀以增進青運工作之效果」。

委員質疑，救國團聲明卻刻意「剪掉」，不提「今後救國團對重要工作之策劃與執行，均應先行呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果」後面這段話。

委員指出，誰在斷章取義、片斷擷取隻字片語？救國團明顯是國民黨之附隨組織。此外「蔣經國呈蔣中正中國青年反共救國團軍訓教官暨護理教員暑期講習恭請蒞臨訓話」史料，該檔案在國史館分類是列為「政治黨務活動」。

據了解，關於中央改造委員會第332次會議紀錄：「中國青年反共救國團學校團務高中以上學校學生軍事訓練配合實施要點」、「中國青年反共救國團組織系統草案」推陳雪屏等同志組織小組審查後再提會核議等案。

黨員表示，在國史館典藏黨史文獻中，已明確指出該與救國團有關檔案之「密等」屬於普通，雖然國民黨當年將檔案列入「機密」，但此屬政黨作成密件，現毋須辦理解密事宜。