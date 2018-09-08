國民黨「語音民調」號碼 網友：與盧秀燕拜票電話相同

2018-09-08 22:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨「語音民調」引起軒然大波，有網友今天以google查了語音民調電話號碼「0255737001」，赫然發現竟與國民黨台中市長參選人盧秀燕之前的拜票電話相同，在PTT爆料，引發鄉民熱議，爆料網友說：「不見得有關，不過總歸我還是很疑惑。」

這通打自0255737001的語音民調，內容提到：「你好，這裡是國民黨語音民調，想請教你知不知道林佳龍後援會舉辦餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦？知道請按1、不知道請按2。」但就在民眾輸入1或2之後，語音信箱立即回答「謝謝你」，之後隨即中斷，讓民眾一頭霧水。

在PTT爆料的網友指出，他順手估狗（google之意）0255737001這個號碼，竟發現是來自whoscall的「盧秀燕拜票」，雖然點進去看顯示「時常被封鎖"Frequently Blocked"」，但找一下頁庫存檔就有了，「不見得有關，不過總歸我還是很疑惑」。

這名網友還說，假裝是要做民調，但結果其實只是語音廣告的話，這跟自稱是「銀行行員叫你去匯款的那種電話，是不是有幾分像啊...？？」

雖然爆料網友強調「不見得有關」，但貼文引發網友熱議，幾乎一面倒嘲諷盧秀燕陣營「抓到啦 也太智障了XdDDD，難怪馬上就承認」、「用自己的電話做抹黑民調 笑死」、「連抹黑都偷懶 真的無解了」、「到底自爆幾次了啊？」、「抹黑好歹修飾一下」。