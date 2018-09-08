陳其邁允當選後 續編警消危險加給與繁重加給

2018-09-08 19:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰倒數70多天，民進黨高雄市長參選人陳其邁，今天下午參加警義消後援會成立大會，他承諾當選後，續編警消的危險加給與繁重加給。

陳其邁警義消後援會成立大會，共有約500人參加，場面盛大，高雄市議會議長康裕成、副議長蔡昌達都親臨現場致意。

陳其邁致詞時說，他十分關心打火兄弟的權益，針對消防人員的危險加給、警察的繁重加給，花媽市長任內已編列4億元預算，他承諾當選後，會逐項編入市府預算。

陳其邁說，至於消防設備老舊，他上任後也會逐步換新，警消的團體保險，也由市府來解決。