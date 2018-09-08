潘袁被質疑「假柯粉」 學弟相挺、批柯粉：霸凌夠了沒？

2018-09-08 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智7日召開「阿北，請告訴我真相」記者會，請來一名24歲的「柯粉」潘袁詩羽對台北市長柯文哲提問，沒想到卻被網友起底，發現她是駐日代表謝長廷所創立「新文化基金會」的成員，質疑是「假柯粉」。對此，潘袁詩羽的學弟跳出來力挺她，並批柯粉「你們霸凌夠了沒？」

一名和潘袁詩羽大學同系所的學弟劉書旋在臉書PO文指出，「都是民主年代了，還在信那個忠臣不事二主的觀念？柯粉不是最討厭一整天用意識型態檢查別人，結果自己卻陷入這個戰背景、又戰人身攻擊的傳統迴圈？」

劉書旋指出，2014年明顯就是民進黨禮讓柯文哲，支持柯文哲去對抗國民黨，「那時候支持柯文哲就是民進黨的決定，民進黨黨員曾經挺柯文哲又何錯之有？」劉書旋不滿表示，如果照這個邏輯，那是否所有2012年曾經挺過前總統馬英九的689萬選民，都要通通要拖出來鞭嗎？

他說，現在有不少「柯黑」在2014年都是挺柯文哲的人，在這個民主政治的台灣，因為共事與被統治的過程中，漸漸發現理念上的不合拍而選擇求去，「不是民主政治的人之常情嗎？」

劉書旋認為，許多人當初曾經挺過國民黨，「但隨著馬英九的腐敗、無能最後選擇轉向民進黨，不也是這個理念轉折選擇的一部分，到底有什麼資格發表這種批判？」