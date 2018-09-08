柯P發文坦承態度不佳 姚文智批：根本沒徹底反省！

姚文智認為柯文哲根本沒徹底反省。（記者楊心慧攝）

2018-09-08 16:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲連日來為第一果菜批發市場改建案，多次和台北農產運銷公司總經理吳音寧交鋒，甚至爆粗口，但柯P今天發臉書反省，坦承在這件事上態度不佳；民進黨台北市長候選姚文智質疑，攸關140億的重大改建案，官員說謊、一問三不知，在議會盛氣凌人，只是一個態度不佳可以解釋嗎？如果是別的政治人物發生這種事，早就被罵得體無完膚。

柯文哲在上週被簡舒培問到第一市場改建北農版本時，怒嗆「她懂什麼？」連續幾天被問到相關問題，也都帶著怒氣回應，甚至還爆粗口。柯文哲今天在臉書上坦承態度不佳，但強調市場改建不是簡單的事，改建不應再拖下去，不能爭論不休讓計畫難以前進。

姚文智說，整件事看到柯文哲的傲慢和偏見，認為柯P沒有徹底反省，他質疑，一句態度不佳，真的解釋能這段時間所發生的事情嗎？大家應該要用標準的天秤去檢視柯文哲，若是別的政治人物這樣，早就被罵得體無完膚。

姚文智認為，市府應就事論事，照顧到各方需求，如果能真正了解使用者所需、時代發展方向、整個地區願景，相信不會發生各說各話的事情。

有媒體問，先前有說要改變選戰策略，改成「打柯」後成效如何？姚文智則回應，不是要打柯，只是他是現任市長，過去上次選舉他對選民有些承諾，應去檢視他說過的話是否有做到，這些都會持續進行，除了檢驗柯文哲以外，他個人也會持續提出願景。

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