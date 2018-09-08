宋楚瑜不再出席APEC 傳張忠謀將出任領袖代表

傳出台積電創辦人張忠謀將出任今年APEC領袖代表。（路透）

2018-09-08 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕兩度代表我國參加亞太經濟合作會議（APEC）的親民黨主席宋楚瑜，日前傳出因在會議期間，遭中國國家主席習近平冷落，3度與會的意願不高。宋楚瑜昨（7日）則公開表示，早在今年3月他就跟蔡政府表達無意再去APEC了。最新消息傳出，黨政高層透露，今年將由台積電創辦人張忠謀出任APEC領袖代表。

據《蘋果日報》報導，黨政高層今（8日）透露，2006年陳水扁政府時期擔任過APEC領袖代表的張忠謀，總統府已徵詢過他的意見，將出任今年的APEC領袖代表，預計近期會對外宣布。黨政高層指出，張忠謀過去有出任APEC領袖代表的經驗，對APEC也熟悉，因此對政府來說，「是在好也不過的人選」。

宋楚瑜7日晚間接受政論節目專訪時表示，他在今年3月時就跟總統府表達沒有意願再次擔任APEC領袖代表，5月間還正式告知總統府秘書長陳菊，「請直接另作安排」。

宋楚瑜強調，非常感謝總統蔡英文對他的信任，並讓他用資政身分去，而非親民黨主席身分。他也透露，日前曾有媒體報導，自己表現不好才要換成前行政院長林全接任，這讓他有點不高興，因為這是否定團隊的努力，而陳菊也主動向他澄清，「消息絕對不是從總統府裡出來的」。