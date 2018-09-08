給孩子學音樂的機會 議員參選人媒合捐贈小提琴

2018-09-08 15:44

〔記者邱灝唐／台南報導〕位處南區安平區交界的龍崗國小，雖然全校學生僅有87人，但卻有與眾不同的提琴班。為了讓更多孩子能在音樂中成長，基進黨南區安平區市議員參選人陳嘉伶今日與龍崗國小共同舉行一場小提琴捐贈音樂記者會。陳嘉伶表示，希望能讓更多孩子有接觸小提琴的機會，也感謝捐贈人願意為了音樂教育而付出。

陳嘉伶今日與龍崗國小10多位小朋友一同舉辦音樂會，依序演出「滿山春色」、「望春風」等歌曲。陳嘉伶說，雖然小提琴是西洋樂器，但台南是台灣製琴的發源地，台灣第一家提琴工廠就是位於台南、現今仍在營業的福隆昌，尤其今日演奏的曲目中，滿山春色是由台南出身、知名音樂家許石所演唱的作品，這首發表於1939年中日戰爭時期的曲子，有別於當時台語歌曲的悲鬱，輕快歡愉的曲風可以說是少數中的少數，因此能在台灣製琴業的發源地，演奏許石的作品相當有意義。她這次也媒合善心人士捐贈17把小提琴，讓有心想接觸音樂的孩子能跨過經濟門檻。

此外，陳嘉伶也提到，教育議題是她關注的項目，自從今年初決定參與議員選戰後，也一直受到許多教育界人士的支持與協助，她也在上月初發生的營養午餐烏龍爆料風波，看見台南教育的城鄉差距，因此基進黨也對此提出了落實偏遠地區學校教育發展條例、提供辦學補助、建立資源整合平台3個教育政策，期望能讓偏鄉的孩子們得到更平等接受教育的機會。」