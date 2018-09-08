林右昌請世界年輕廚師菁英賽選手吃午餐 人手一罐金牌啤酒

林右昌設宴款待世界年輕廚師菁英賽參賽選手們，精心準備選用黃金蟹、透抽、大明蝦、胭脂蝦及大頭蝦的等基隆在地特色食材的漁夫鍋，令人食指大動。（基隆市政府提供）

2018-09-08 15:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕「世界年輕廚師菁英賽」賽事結束，基隆市長林右昌今天邀選手們共進午餐，除了漁夫鍋、豬肝腸、吉古拉等基隆在地的特色小吃，還為每個人都準備了1罐金牌啤酒，充滿台灣味。

由「法國國際美食協會」舉辦的「世界年輕廚師菁英賽」至今超過40年，今年賽事首度移師台灣基隆舉行，來自歐洲、美洲、澳洲等22國冠軍選手一同競賽，昨天賽事已結束，今晚將在台北遠東飯店宣布冠軍獎落誰家。

林右昌今天中午設宴款待參賽選手們，精心準備選用黃金蟹、透抽、大明蝦、胭脂蝦及大頭蝦的等基隆在地特色食材的漁夫鍋，有「基隆馬卡龍」之稱的蛋腸，令人食指大動，飲料則是金牌啤酒，選手們大快朵頤，直呼好吃。

法國國際美食協會秘書長洪昌維指出，世界上沒有一個地方像台灣擁有這麼多樣性美食，基隆四季都有不同的海鮮，像胭脂蝦、大明蝦、煙仔虎、白帶魚、鯖魚、小卷、馬頭魚等，都是非常棒的食材。

林右昌說，很感謝法國美食協會把比賽安排在基隆，讓基隆的國際能見度大為增加，市府會與更多國際美食協會舉辦廚藝競賽，讓更多廚師瞭解台灣的美食文化，也讓台灣藉由美食行銷到全世界。