與年輕創業家談「領導」 侯友宜認團隊要比他強

2018-09-08 15:18

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今（8）日出席「專業經理人論壇」，談如何帶領百萬人的團隊；侯友宜以自身經歷14個職務，從23歲開始帶領3、4名老刑警，到擔任警政署長領導7萬多名警察的經驗，暢談人生故事跟管理學，並引申到這次的選戰，侯友宜說，這次選戰不是他的選戰而已，而是要團隊每個人都比侯友宜強，才叫團隊，別人也才會相信他執政後，能真正解決問題。

侯友宜在座談會中分享他警察生涯中幾次印象深刻的圍捕經驗；最後回應未來怎麼領導團隊做事時強調，他一路走來能有今天，不是侯友宜一個人，他的競選團隊平均27歲，他希望每個人都能發光發熱，不只能夠代表他、還能展現自我才華；因此，這次選戰不是侯友宜的選戰而已，而是要團隊每個人比侯友宜強，才叫團隊。別人也才會相信他執政後能真正解決問題。

侯友宜說，23歲那年，經歷第一次槍戰，當時他與老刑警共3個人要抓殺人要犯，他跑第一個，突然「砰」一聲，他以為是老刑警對空鳴槍，沒想到竟然是在他身後「平行射擊」，犯人抓回後，也被搶功；第一次，侯友宜說沒關係，但強調「不要在我背後開槍」，老刑事回他「少年耶 ，我幹了20年，不曾打到人，所以不會打到你。」引起哄堂大笑。類似的事件接二連三後，侯友宜回嗆對方，下次也朝他背後開槍，才改變老刑警的態度。

侯友宜認為，領導者要有犧牲、容忍的能力，把部屬當親人，給予發揮的舞台，才能讓團隊有凝聚力。他以陳進興事件為例，自己雖是首功，但總獎金拿到860萬元，自己只分到5000元，功獎也沒記到。領導者就是要付出最多的代價，願意犧牲容忍，扛起責任。

與會座談者包括貝殼放大創辦人林大涵、FunNow共同創辦人暨溝通長張家甄、Dcard創辦人簡勤佑、亞洲未來領導人協會理事長彭彥翰等人交流，現場約有300多人聆聽。