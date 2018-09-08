蘇前進新店設點 侯友宜：與議員各分區競總陸續成立

2018-09-08 14:46

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今（8）日出席在致理科技大學舉辦的「你如何帶領百萬人的團隊」論壇活動前受訪指出，希望和有領導專才的年輕朋友一起討論領導跟管理經驗，藉由經驗分享，讓新北市做更好；此外提到蘇貞昌今天成立新店區競選總部，侯友宜說，與各議員的分區競選總部也會陸續成立。

侯友宜說，將近400萬人口的新北市，往前走最大的動力是「兵要隨著將走」，「將」要有容忍力、犧牲力、和果斷的能力；他多年來歷經14個職務的淬鍊，相較大部分政治人物沒有過「面對生死考驗」的經歷，他有著得來不易的人生經歷，對事情都有積極冒險犯難的精神，遇到事情也具備果斷的魄力和執行力，未來可以做得更好。

對於蘇貞昌今天直搗泛藍票倉成立區競選總部，侯友宜說，新店地區都是他的好朋友，市府也有很多建設如捷運、運動中心、托育等，就是希望新店有更大的進步發展；而他平常與議員就有緊密的互動，陸續也會在各區成立議員跟市長的競選總部。

對於辯論一事，侯友宜表示，「老縣長口才好，急著要辯論，但辯論有遊戲規則和遊戲方向，不用急。」是不是意味著未來會接下辯論的戰帖？侯友宜強調，他一輩子從來沒怕過任何事，每一位政治人物走過的痕跡都會經過歷史檢驗，做了哪些事，或是沒做到那些事，相信市民眼睛很清楚。