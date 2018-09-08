質疑藍營用假民調抹黑 林佳龍競總：檢調應立刻偵辦！

2018-09-08 14:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長參選人林佳龍競選總部指控國民黨透過假語音民調，傳播林佳龍賄選。對手盧秀燕競選團隊回應，民調內容很合理，不覺有任何問題。林佳龍競選總部今天下午要求國民黨應為敗壞選風道歉，並籲請檢調立即偵辦。

林佳龍競選總部今天上午召開記者會指出，國民黨市黨部昨晚透過假語音民調，對巿長林佳龍進行抹黑攻擊，根本是最新型態的選舉奧步，而且敗壞選風，請國民黨停止抹黑的選舉，並要求國民黨說明，若其所為，必須道歉，若不是，要求檢調調查。

國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊隨即回應，國民黨台中市黨部的民調內容很合理，根據新聞報導，又沒有直接指控，檢調也確實在偵辦，不覺有任何問題。林佳龍不做虧心事，不怕讓人知道，如果梨山餐會不是賄選又何必怕民調，恐怕做賊喊抓賊。

林佳龍競選總部今天下午說，今早揭發國民黨及盧秀燕陣營透過「假語音民調」方式，對林佳龍巿長進行抹黑攻擊。國民黨台中巿長參選人盧秀燕及國民黨台中巿黨部稍後證實，該抹黑民調為國民黨台中巿黨部所為。

林佳龍競選總部表示，國民黨對此惡劣行徑全無反省之心，還洋洋得意，對此我們深表遺憾，並呼籲檢調應立即介入偵辦。

林佳龍競選總部也強調，依照國民黨及盧秀燕陣營的說法，今晚抹黑電話仍不會停歇，呼籲市民朋友接到電話請開擴音，並用手機錄下，幫忙檢調搜證。