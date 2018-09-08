姚文智提四項文化政見 若當選每年增加文資預算

民進黨台北市長參選人姚文智（右二）今出席「文化首都對談-看不見與看得見的台北」活動，與亞太文化研究學會理事長蘇碩斌（左二）對談，提出未來文化政策，民進黨台北市議員周威佑（左）、市議員參選人吳沛憶（右）出席與談。（記者簡榮豐攝）

2018-09-08 13:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市有400多處古蹟，居全台之冠，民進黨台北市長參選人姚文智今召開「看不見與看得見的台北-文化首都對談」政策說明會，說明他對台北市文化政策的規劃，未來將會在整體政府支出不增加的狀況下，每年增加文資相關預算，他也批台北市長柯文哲上次選舉時喊出「改變台北從文化開始」，選後卻把關心文化資產的公民貶為「文化恐怖份子」，也常說要將珍貴文物趁機處理掉。

政策說明會邀請台灣大學台文所教授蘇碩斌、民進黨市議員周威佑、參選人吳沛憶到場談台北市的文化。蘇碩斌指出，過去政府沒辦法帶給民眾清楚的台北印象，政府應要讓市民對整個台北發展脈絡有清楚的認識，市府需先全面地盤整市內遺跡的歷史意涵，華而不實的門面計畫則放在其次。

未來若當選市長的文化政策，姚文智則表示，他參考東京以及倫敦等外國首都的核心區域，提出四項具體政見，第一是城市之光計畫，將配合中央政府的再造歷史現場計畫，進行策略合作；其次是在一年內成立文化資產處；第三推動文化資產強化管理專案，並且進一步開放空間給市民；最後是城市博物館概念，整合文教資源。

姚文哲認為，柯文哲在選前曾喊出「改變台北從文化開始」，選後卻把關心文化資產的公民貶為「文化恐怖份子」，也常說要將珍貴文物趁機處理掉，根本不重視文化資產，若他當市長，將在整體政府支出不增加的前提下，4年內每年增加文資相關預算，達到一年3億的經費能量。

台北市議員參選人吳沛憶也指出，柯文哲不喜歡一次性預算，卻很常舉辦一次性的活動，她認為文化資產經營應從長期思考，期待姚文智當選市長後，能為台北帶來新規劃，將台北變成文化首都。

至時柯文哲提出的「西區門戶計畫」是否符合台北需要？姚文智批，門戶計畫目前只有做到北門開放與周邊路型調整，整體而言速度太慢，像是雙子星大樓招標仍遙遙無期、周邊的都更計畫投資也未見發展，其他像是商業投資、文化論述、生活機能仍不足。