前柯粉遭疑是姚陣營自己人？ 姚文智：我之前也是柯粉

2018-09-08 12:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲有一群廣大的粉絲群，被稱為「柯粉」，台北市參選人姚文智昨在記者會上找來一名前柯粉潘袁詩羽質疑柯文哲，卻遭網友起底，發現她是駐日代表謝長廷所創立「新文化基金會」的成員，懷疑她根本是「自己人」，姚文智則回應：「我2014年時也是柯粉，我還是柯後援會總會的會長，當年我支持柯文哲也不是支持假的，全力以赴支持他打敗國民黨，選上市長不是嗎？」

潘袁詩羽昨在姚文智記者會，談到柯文哲的轉變忍不住掉淚，不過事後被網友起底，指潘袁詩羽是新北市人，且還擁有國民黨籍，甚至是謝長廷創辦的新文化基金會成員，在網路上引起討論，網友皆質疑此人是柯粉的真實性。

姚文智表示，年輕人的政治認同會隨時間所改變，潘袁詩羽也有講到她是在柯文哲講兩岸一家親後，對柯的言詞不一感到失望，但在這之前她就是柯粉。話鋒一轉，姚文智直呼：「我2014年時也是柯粉，我還是柯後援會總會的會長，當年我支持柯文哲也不是支持假的，我們全力以赴支持他打敗國民黨，選上市長不是嗎？」

面對潘袁詩羽遭到網友起底，姚文智說，她點出問題，大家不想針對她的問題討論便罷了，但大家用這樣的方式對她，其實對她很同情。姚接著說，過去她支持柯文哲，但後來幾次影響到她對柯文哲的信任，她覺得現在對政治的信任都破壞無疑，這是很自然的。

至於未來還會邀請前柯粉來？姚文智表示，接下來會按照既定節奏，而昨天的記者會主要是年輕人對柯文哲的4個質疑，影響他過去提到的公開透明，北農就是個例子，不公開、不透明，昨天的重點在這。