丁守中指24％柯粉棄離 柯：講這都沒用

2018-09-08 11:12

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天上午赴長春市場拜票，期間受訪聲稱，將有24％柯粉，不會再投票給現任市長柯文哲。對此，柯文哲回應，講這個都沒有用，認真做事比較好。

丁守中陣營指出，24％柯粉不會再投給柯文哲的數據，是來自2014年柯文哲勝選得票率的57％，減去本報日前民調，顯示柯文哲有33％支持度的結果。

柯文哲今被問及此事時，起初僅稱，算了，也不知道他（指丁守中）怎麼算出來的。經媒體解釋後，柯文哲又說，講這個都沒有用。