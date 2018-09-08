東大門夜市地板損壞未修 花蓮縣府斥抹黑

花蓮縣長候選人劉曉玫昨召開記者會批評使用花崗岩黑白石磚的東大門夜市開幕才3年，就出現10幾片路面龜裂損壞。花蓮縣政府昨深夜發布新聞稿駁斥。（記者王錦義攝）

2018-09-08 11:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫昨召開記者會批評使用花崗岩黑白石磚的東大門夜市開幕才3年，就出現10幾片路面龜裂損壞，且有許多石磚高低落差超過3公分超過半年未修，影響行人安全。花蓮縣政府昨深夜發布新聞稿駁斥：「某候選人發表說辭完全與事實不符、混淆視聽，籲請民眾勿聽信非查證屬實的謠言，也盼選舉將近，勿讓政治黑手摧毀打擊行政單位及相關設施管理人員的信心。」

花蓮縣府建設處指出，受到0206地震影響，轄區內多處毀損、建物倒塌崩壞，東大門觀光夜市亦無倖免，其中位於重慶路及自由街交叉口附近的人行道鋪面嚴重壞損，惟該破損人行道花崗石鋪面是厚度3公分（長、寬為30公分），與東大門夜市內所鋪設的人行道花崗石鋪面厚度達10公分不同。東大門夜市內人行道花崗石鋪面，石材規格係採CNS 6300規定之一級品，一單元尺寸厚度為10公分（長、寬1.5公尺），原設計時因考量鋪面的耐用性與耐久性，故採用厚度10公分的花崗石鋪面，其抗壓強度可達2500 kgf/cm2，抗彎強度可達200kgf/cm2。

歷經0206地震後，3公分厚的人行道鋪面確實壞損較嚴重，但夜市內10公分厚的鋪面雖產生多處位移，但並無明顯壞損，這也是為何縣府辦理日出大道計畫時也設計採用10公分厚花崗石鋪面的原因，雖於設計審查時審查委員多次提出應採用厚度較薄的其他材質鋪面，然經過本次地震檢驗後，地磚雖因斷層錯動造成高低落差，但仍保持其完整性，證明10公分厚的花崗石鋪面仍是經得起考驗。另排水溝因厚度較薄在地震鋪面錯動時遭緊鄰鋪面夾擊而破損，造成排水溝寬度改變，故無法以原尺寸石材修復，為此縣府特別訂製6公厘厚的鑄鐵版修復，避免逛夜市的民眾失足受傷，並非候選人劉曉玫指控偷偷替換成鐵片，試圖掩人耳目，如此不實說法，實在有失公允。

縣府強調，面對0206地震如此不可抗力的嚴重天災，許多公共設施都壞損嚴重，為修復產生位移及損壞的鋪面，縣府於地震後即提報「陽光電城周邊設施災後復建工程」，並積極向中央爭取補助，惟所提報之復建經費遭中央由2000萬元刪減至僅核定補助215萬7000元，在復建經費有限又必須儘速辦理招標修復情況下，縣府僅能在有限的預算下盡可能的設計招標，如此「精簡」的預算經費確實會壓縮廠商利潤，目前復建工程已經上網公告招標3次皆流標，刻正辦理第4次公告招標中，預計9月11日再次開標，倘若再流標，恐怕縣府又要再次檢討評估動用縣府預算補貼，期能順利招標出去並早日完成修復工作。

針對縣議員劉曉玫的指控，縣府回應指出，真的很無奈，遭遇如此嚴重的地震災害，諸多道路、橋梁、河川及排水護岸、邊坡、下水道、公園、學校、公共建築等公共設施損壞嚴重，為儘速完成修復，即使在獲得中央核定補助復建經費如此有限情況下，縣府自地震發生後至今幾乎沒有停歇的持續辦理各項災後復建工程，實不應打擊其士氣，反而應該盡可能為相關復建工作及地方重大建設爭取更多資源與經費，畢竟黎民百姓要的不是口水之爭，而是中央政府給予更多協助與資源，讓復建工作順利早日完成，以及地方的重大建設能儘速有效的落實與推動。

劉曉玫質疑說，過去耗資近2億元鋪設的東大門花崗岩地板，部分黑白石磚目前已有裂痕、缺角，還有水溝蓋直接斷裂，已被悄悄替換成鐵片，更有一大段路的多片石磚鬆動，腳踩上去會晃動作響；以及石磚高低落差超過3公分，若有小朋友不慎踢到，將跌倒濺血，還有夜市周邊的人行道也從地震後損壞至今半年未修，曾有行人走過因此扭傷腳踝向她反映缺失，「縣府有814萬灑光碟送大禮包，1300萬買震災國際宣傳廣告，卻說沒有錢修復地板？」縣府寧可花2000多萬宣傳傅崐萁地震救災，卻放任地磚破損，不顧民眾安危，「讓行人免於跌倒的路都不願意做好」，公帑資源的使用分配完全失當。

「花崗岩地磚才用3年就已毀損，早了997年破功！」劉曉玫說，將耗資6億多元興建的日出香榭大道，傅崐萁堅持使用跟夜市一樣的花崗岩黑白地磚來展現大器，國民黨縣長候選人徐榛蔚也說將延續傅的規劃，但一直說財政窘困的縣府，竟可自籌3億多元花崗石材經費，過去在議會數度被她質疑浪擲預算，傅還回說要打造一條千年不壞的路，算起來每年只要40萬，但從東大門的實際案例可知道，花蓮長年位於地震帶上不可能千年不壞，頂級石磚遭受地震破壞後的修復費用，這次就高達2000多萬元。

劉曉玫說，她可以找出許多非地震損害、卻至今遲遲沒修復的公共基礎設施案例。但縣府一再用「工程流標」的藉口搪塞施工品質的問題，這不是一個負責任的政府應有的態度！

對於縣府指控中央對花蓮地震重建的協助跟資源不足，行政院東部聯合服務中心指出，針對花蓮震災後復建，花東基金秉持「從優、從寬、從速」原則給予最大協助，目前花東基金初步已經核列32億7570萬元的重建經費，期盼與地方共同努力，重建花蓮。