「908台灣國」餐會阿扁錄影談話 重申蔣介石是228元兇

2018-09-08 08:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「908台灣國」今天在台中舉辦年度餐會，前總統陳水扁無法參加，但改用錄影談話，他重申蔣介石是228事件的元兇，是有所本的，也細數他任內進行的中正紀念堂改名為台灣民主紀念館等多件轉型正義。

由周崇德擔任總會長的「908台灣國」，是最挺阿扁的運動組織，10多年來不離不棄，阿扁表示他心存感激。

「908台灣國」今天在台中舉辦年度餐會，前總統今早特別在「新勇哥物語」222期，播放一段錄影談話。他強調，「908台灣國」運動是指一個追求台灣正名制憲的運動，口號是「生態台灣，海洋國家，日不落國」。

該運動延續2001年成立的「511台灣正名運動聯盟」，以落實台灣成為一個民主、自由、和平、公義、主權獨立的「台灣共和國」為宗旨，實施《台灣共和國憲法》。

阿扁在錄影談話提及，蔣介石是228事件的元兇，是有所本的。228事件60週年，行政院院會於2007年2月26日決議通過蔣介石為228元兇，因為2006年1月官方228事件紀念基金會出版《228事件責任歸屬研究報告》，第3章第168頁認定「蔣介石是228慘案的元兇」。

阿扁強調，他在這份228責任歸屬研究報告，直指蔣介石是元兇後，做了幾件轉型正義的事，包括中正國際機場改名為台灣桃園國際機場、介壽館正名為總統府、軍中的蔣介石銅像200多尊全部撤除、兩蔣靈寢及中正廟（即中正紀念堂）憲兵衛隊全部徹離。兩蔣靈寢關閉、中正廟改名為台灣民主紀念館，大中至正易名為自由廣場。

阿扁說，其間他與當時郝龍斌擔任市長的台北市政府，就暫定古蹟與國定古蹟大鬥法。也為了中正廟組織條例的廢止，與台灣民主紀念館組織規程的備查，與藍營佔多數的立法院大攻防。前者扁政府贏了，後者則被藍委推翻。

阿扁表示，如今民進黨完全執政，廢除中正廟組織條例的法源，應易如反掌。

此外，在知道蔣介石是228元兇之前，阿扁表示他已先做了以下的事：介壽路改名為凱達格蘭大道、總統府內大廳蔣介石銅像拆除。

阿扁強調，可見推動轉型正義，是為與不為的問題。沒有促轉條例，照樣可以推動轉型正義！