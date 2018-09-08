潘袁被質疑「假柯粉」 姚人多：她是宇宙無敵超級大柯粉

民進黨台北市長參選人姚文智（右）7日上午陪同第二波發問青年潘袁詩羽（左）召開「阿北，請告訴我真相！公開透明篇Part2」。（資料照）

2018-09-08 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智辦公室7日召開「阿北，請告訴我真相」第二場記者會，請來「柯粉」24歲青年代表潘袁詩羽，談到對近來台北市長柯文哲的作為激動落淚，卻引發外界質疑潘袁詩羽是「假柯粉」。對此，海基會副董事長姚人多反駁，指潘袁是宇宙無敵超級大柯粉，希望柯文哲可以一一回應她的提問，並且呼籲柯的支持者不要為難潘袁。

姚人多今天凌晨在臉書上表示，6日晚間是他第一次見到潘袁，團隊為了知道潘袁的想法，以及在鏡頭前的效果，就先側錄他們兩人的對話，在錄之前，潘袁就先哭了一輪，幾乎只要開口講到柯文哲，就會忍不住掉眼淚。姚人多說，「她是不是如某網紅所言是『假扮』成柯粉，我希望各位看過影片再做評斷。我只想說，我尊重她自己的認同。」

對於網路上柯粉的質疑聲浪，姚人多覺得不意外。姚人多說，第一，柯粉完全不願意相信有柯粉會出來質疑柯文哲；第二，他們對柯粉的想像是純正的，凡是民進黨的就不能是柯粉，凡是國民黨的就不能是柯粉。姚人多分析，其實柯粉本來就是超越藍綠，柯P的支持者藍綠都有，柯的選票也是藍綠都要，「難道柯P會宣告，國民黨跟民進黨的票他都不要嗎？」

潘袁告訴姚人多說，她雖然出面跟姚文智開了這個記者會，就是相信柯是聽得進建言，相信柯可以有所改進，因為真心喜歡不是一昧的擁護，而是希望他可以更好。

姚人多認為，在他看來，潘袁曾經不只是柯粉，而且是宇宙無敵超級大柯粉，對於潘袁只有心疼跟佩服，他希望柯P能看到這個影片，一一回應她的提問，並且呼籲柯的支持者，不要為難潘袁，才會贏得他的敬重。

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