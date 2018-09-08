吳音寧收到市府開會通知 週一決定親自赴會

吳音寧已收到市府下週一開會的通知，表示當天將親自出席。（資料照）

2018-09-08 00:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲日前在議會總質詢時，被市議員簡舒培質疑，市府為何不採納北農總經理吳音寧提出、可省下11億元的第一果菜市場改建版本？引發柯P不滿；未料，風波延燒一週，柯文哲決定在下週一加開改建案雙局長會議，邀請吳音寧參加，吳音寧已收到市府通知，也表示當天將親自出席。據了解，當天將會就主體工程3樓高度不足及中繼冷藏庫設置面積不足作討論。

柯文哲在上週被簡舒培問到北農版本時，怒嗆「她懂什麼？」連續幾天被問到相關問題，柯P都帶著怒氣回應，甚至指控吳音寧根本沒參加相關會議。尷尬的是，後來才發現是市府搞烏龍，被抓包吳音寧參加過不少會議，而且還有相關會議紀錄佐證，等於是自打耳光。

為了平息風波，以及討論未來與北農的「攻防」，柯文哲昨天與工務局副局長楊明祥、市場處長許玄謀、產發局長林崇傑及核心幕僚開會，決定下週一加開雙首長會議，內容主要是找吳音寧討論改建案需求，盼在會議中能有個結果。

會議定在10日上午10點40分在市府會議室召開，據轉述，當天主要討論主體工程3樓高度不足及中繼冷藏庫設置面積不足的部分作討論。

吳音寧受訪表示，已收到市府通知，將親自出席說明北農對改建案的建議，盼雙方能討論出對攤商、公會等最好的結果。