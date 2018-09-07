29萬劑流感疫苗「沒消失」 監委被要求道歉這樣說…

監察委員張武修（見圖）上月初調查發現，有31萬劑流感疫苗「消失」，經疾管署1個月的清查後發現，除了三重衛生所仍查無名冊的1萬3000多劑，其他29萬劑疫苗都有施打在民眾身上，並非如日前監委質疑。（資料照）

2018-09-07 22:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委張武修上月初調查發現31萬劑流感疫苗「消失」，經疾管署1個月的清查後發現，除了三重衛生所仍查無名冊的1萬3000多劑，其他疫苗都有施打在民眾身上，因部分接種資料無逐筆登錄於健保系統，以人工紙本造冊，才導致誤差值。有人要求監委為此道歉，對此，張武修說，調查報告數據來自疾管署，對於數據落差原因，疾管署遲遲無法確認與說明，監院已糾正疾管署。

張武修8月初調查發現，新北市三重區衛生所涉不當銷毀1萬3000多劑公費流感疫苗、造假數據；另從疾管署的數據發現，去年全國600萬劑中，有31萬劑名冊有落差，懷疑全台衛生所有可能不當使用疫苗。

不過，疾管署今天公布清查後的結果指出，除了三重衛生所仍查無名冊的1萬3000多劑，其他29萬劑疫苗都有施打在民眾身上，並非如日前監委質疑。有公衛專家認為，監院未嚴謹收集證據隨意影射，糟蹋基層公衛人員努力，應向全台衛生所道歉。

張武修解釋，他2月開始針對歷年流感疫苗施種成效進行調查，即接獲通報新北市三重衛生所有數據造假與非法銷毁的情形，新北市衛生局也確認此情形。他4月再詢問衛福部與疾管署全國的疫情情形，疾管署拖了2個月才回覆說，全國370所衛生所有31萬劑疫苗施種名冊與電腦通報出現落差，而醫療院所並無落差。

張武修強調，調查報告數據來自疾管署，疾管署當初遲遲無法確認落差原因，也無法對外說明，在他於8月提出調查報告並糾正後，疾管署才著手清查全國的衛生所，並於今天公布調查結果。