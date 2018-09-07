洪海水隨陳滄江進退 民進黨金門縣黨部主委：沒有傷心的權利

2018-09-07 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部今天傍晚召開委員會議，將違紀參選黨員李養生做出除名處分；另受理縣議員陳滄江退黨申請案，將呈報黨中央核備；此外，會中一併通過有意參選金湖鎮民代表的縣黨部執行長洪海水辭職案。

縣黨部主委吳增允表示，縣黨部很早即通過決議，對縣議員第1選舉區僅提名1席，將有意在該選舉區參選的李養生除名，也是保障依循黨內民主機制提名縣議員參選人蔡建偉的權益。

吳增允表示，除縣議員第1選舉區外，對於黨員挑戰其它職務，黨部均予開放，因此洪海水沒有違紀的問題。

洪海水請辭縣黨部執行長，並表明有意與推薦他入黨的陳滄江同進退，要以無黨籍身分參選金湖鎮民代表。

洪海水說，要離開待了10年的民進黨，心情非常複雜，民進黨執政以來，他深刻感受到黨中央「執政的傲慢」，且非常不重視金門，這點尤其不能接受。

對於陳滄江、洪海水有意離開，吳增允表示「不捨」，除給予祝福，也將盡力慰留洪海水留在黨內。

吳增允說，陳滄江是縣黨部創黨黨員，曾任4屆主委，在他用心經營下，憑著一張小板凳，在金門把民進黨重新打造成嶄新的樣貌與形象，種下一片「綠洲」，以「金門民進黨的精神領袖」稱呼陳滄江也不為過。

吳增允強調，民進黨在金門已經失去唯一的1席民選公職人員，目前沒有傷心的權利，將以最快的速度重整黨部團隊，全力輔選縣議員參選人蔡建偉，為民進黨再於金門開拓一片「綠洲」。