打開兩岸僵局 許信良：只能寄希望於「蔡習會」

許信良認為，要打開兩岸僵局，只能寄希望於兩岸領導人直接會談。（資料照）

2018-09-07 22:17

〔記者李欣芳／台北報導〕美中貿易大戰延燒，民進黨前黨主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良今天以「美中對抗與兩岸關係」為題，在海基會董監事會議演講，他說，以理性主義處理涉外問題，對美中對抗，就不能選邊站，就必須積極主動兩邊交往，但中國大陸對民進黨政府採取不理性的單邊主義打壓，會讓台灣沒有選擇。

許信良認為，台灣不應該以非理性主義回應非理性主義，「台灣還是應該積極主動尋求以對話和交往打開兩岸僵局的任何可能」。他說，由於中國大陸的對台工作系統和民間一般輿論對民進黨政府懷有根深柢固的成見，這種成見很難自然改變，因此，「要打開兩岸僵局，只能寄希望於兩岸領導人直接會談」。

因此，許信良強調，由蔡英文總統、中國國家主席習近平兩岸兩位領導人直接處理兩岸關係，兩岸關係一定可以出現全新氣象和全新格局。

許信良今晚透過幕僚公布這篇近4000字的演講稿。演講中他提到，網路時代的到來，更助長了全球非理性主義的擴散和蔓延；如果理性主義不再擁有過去的主導力量，核戰的恐怖未必就能阻止核戰，「而最可能發生核戰的地方，就是台灣海峽」。

他說，根據最近美國政府的解密文件，在50年前發生金門八二三炮戰當時，美國軍方曾經建議提供核子武器給台灣，但為艾森豪總統所否決，「如果台海今天發生戰爭，情勢應當比50年前更為嚴峻」。

許信良認為，現在非常清楚，只有回到理性主義才能最終解決美中對抗與兩岸僵局。要回到理性主義，首先，就是以理性主義處理國內問題。以理性主義處理涉外問題，對美中對抗，就不能選邊站，就必須積極主動兩邊交往，「不選邊站，就是不支持美中對抗，就是不希望美中對抗」。何況，美國和中國大陸是全球兩大市場。任何國家都不願也不能失去其中一個市場。

「當然，台灣更不能選邊站」，許信良說，因為這不僅關係經濟利害，更關係國家安全。以理性主義處理涉外問題，就不應採單邊主義，就應該積極主動，已交往代替壓制，以對話代替對抗，「選邊站，不是民進黨政府的政策」。

不過，他說，中國大陸對民進黨政府採取不理性的單邊主義打壓，會讓台灣沒有選擇；大陸因為民進黨政府不接受所謂的「九二共識」，拒絕和民進黨政府進行一切政府對政府的交往，並打壓台灣任何可能的國際參與空間，「在美中對抗，美國打台灣牌的情勢之下，這種做法無異逼使台灣選邊站」。

許信良認為，民進黨政府以「中華民國憲法和兩人民關係條例」處理兩岸問題的立場，是台灣社會對處理兩岸問題所能獲得的最大共識，「強迫台灣接受超出這個共識的要求，就是強人所難，就是單邊主義的非理性主義行為」。

他認為，存在歧見更應該成為雙方對話的理由，而不是成為拒絕對話的藉口，「兩岸關係畢竟關係台灣的根本利益！」台灣不應該以非理性主義回應非理性主義，還是應該積極主動尋求以對話和交往打開兩岸僵局的任何可能。

許信良強調，領導人直接會談，正是當前世界各國領袖處理雙方重大問題的主要方式，「領袖畢竟擁有不同於官僚的權力、視野、和意志！」。