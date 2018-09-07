札幌外館收留滯日遊客 謝長廷趕抵協助返台

2018-09-07 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本接連受到颱風、地震侵襲，關西機場被迫關閉導致不少台灣旅客受困，有民眾抱怨向我國駐日代表尋求協助，卻遭對方冷言，駐日代表謝長廷臉書也因此遭灌爆。立法院國民黨團7日上午也召開記者會譴責駐日代表處，還要求究責或把謝長廷調職。對此，下午前往北海道札幌辦事處的謝長廷受訪指出，「政府叫我下台我就下台」。

謝長廷7日晚間11點多在臉書PO文指出，札榥辦事處要服務僑民和留學生之外，臨時增加數百位滯留旅客要處理，當然不勝負荷，早上6點派2名職員前去支援，聽說辦事處的人員已快累壞，下午親自趕來處理班機問題。

謝長廷說，扺達機場就看到很多待機過夜的旅客，大多是日本旅客，秩序良好，很多日本人也訂不到飯店，住到避難所，札幌辦事處全力以赴，解決不少需求，「但也有人考量經濟等因素，就睡到辦事處大廳，只能提供茶水和泡麵、餅乾等，非常簡陋，也許有人不滿」。

他說，不過剛剛接獲華航決策單位通知，「明天可以提供三班大型飛機，共1100個位子，希望明天就能讓滯留的台灣旅客脫困回故鄉」。

而據《蘋果日報》報導，謝長廷今接受訪問時強調，面對國人質疑他是否沒在做事、整個人「搞神隱」，他都可以做說明，但也感嘆「有的搞不清楚辦事處、代表處，有的以為關西機場在我家隔壁，東京根本沒下雨，我還是照常在工作」。

針對國內在野黨立委要求他回台灣報告、調職，甚至要他下台的聲浪，謝長廷則坦然表示，他們要怎麼說都沒有關係，「立法委員叫我回去我就回去，政府叫我下台我就下台，這都無所謂！」

被問到明明有做事卻被責罵，是否感到委屈，謝長廷則回應，進廚房就不要怕熱，「做政治也沒有說什麼委屈」，就算很多人罵他，之後還是會好好向國人解釋清楚，現在最重要的就是把事情解決、處理好。