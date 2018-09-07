金防部「聯合反登陸作戰」操演 震撼全場

金防部「聯合反登陸作戰」操演在后湖海灘震憾登場，「火」力驚人。（記者吳正庭攝）

2018-09-07 21:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金防部「聯合反登陸作戰」操演，今天在后湖海灘及溪邊砲陣地震撼登場，28門火砲擊發2000多枚砲彈，成功驗證國軍聯合火力機制及重砲保養射擊。金防部指揮官姜振中中將指出，防區將持續戮力戰訓本務，精進作戰效能，捍衛國家安全。

金防部此次操演與過去最大不同，是由模擬護衛補給船團，轉為反登陸作戰、射擊敵軍船團，採取更具威脅性的打擊火力。

操演清晨5時30分登場，分為防空階段射擊、阻止擾亂射擊、海上集火帶射擊及灘岸火殲射擊4大部分。

總計出動8吋榴彈砲、155加農砲、105榴彈砲、120迫砲、42迫砲、20機砲計28門，擊發2000餘枚彈藥；最後一輪，火砲在晨曦中以雷霆萬鈞之勢齊放，震撼全場，空氣瞬間凝結。

操演指揮官砲兵營長史冠智說，全民國防是建立在國軍戰備整備上，建立國防是國家安全的基礎。今年5月才捐肝給父親的石姓上兵說，今年是823砲戰60週年，以身為砲兵一員為榮，更覺得在這場演習中不能缺席。

操演單位中，有一個砲班除砲長為男性，餘6員全是女姓，雖然都是第一次參加重砲射擊，動作迅速、確實，展現巾幗不讓鬚眉氣勢。

操演結束，抵金視導的陸軍副司令郝以知中將，頒發加菜金給參演單位；金門縣副縣長吳成典及出席的地方仕紳，均對官兵展現平日精訓、勤訓的成果，表達肯定。