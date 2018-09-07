遭質疑「假柯粉」 潘袁詩羽：喜歡不該只是無腦護航

民進黨台北市長參選人姚文智（中）今天召開「阿北，請告訴我真相」記者會，並請到一名24歲的「柯粉」潘袁詩羽（左）對台北市長柯文哲提問，但事後潘袁詩羽被爆常參與由駐日代表謝長廷創辦的「新文化基金會」活動，引發外界質疑。（記者羅沛德攝）

2018-09-07 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天召開「阿北，請告訴我真相」記者會，請到一名24歲的「柯粉」潘袁詩羽對台北市長柯文哲提問，但事後潘袁詩羽被爆常參與由駐日代表謝長廷創辦的「新文化基金會」活動，引發外界質疑。對此，潘袁詩羽說，自己真的曾是柯粉，喜歡一個人不該只是無腦的護航，不過，對於網友質疑她是國民黨籍一事，潘袁詩羽則不願回應。

台北第一果菜市場改建案風波持續延燒，台北市長柯文哲與北農總經理吳音寧為此數度交鋒，姚文智今天更召開記者會，找來青年代表提問，其中「柯粉」代表潘袁詩羽，針對北農改建向柯提出4個問題，4問柯文哲「為什麼討厭吳音寧」？不過，事後有網友發現，潘袁詩羽常參加「新文化基金會」活動，且還有國民黨黨籍，今天卻又以柯粉身分現身，引起外界質疑。

據《新頭殼》報導，潘袁詩羽表示她是東吳政治系畢業，目前在謝長廷創立的「新文化基金會」擔任新聞組副組長，並坦承自己是新北市人，不過，她強調自己沒有演戲，還說自己真的是柯粉，以前柯文哲公開行程她也會去，「當你的偶像做出不可思議的事情，你會感到傷心難過，那是很自然的事情」、「難道說這些柯粉沒辦法容忍和他們不一樣的聲音嗎？」

潘袁詩羽在接受媒體訪問時幾度哽咽，並指雖能理解網友很想保護自己的偶像，但對於網友連不同聲音都不能容忍，潘袁詩羽認為，「我不曉得這些粉絲的心裡在想什麼，我認為柯文哲不是那種無法容忍異音的人，阿北不是這種人！」但針對網友質疑她是國民黨籍一事，潘袁詩羽則不願多作回應。