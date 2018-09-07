啟程赴美宣達台灣入聯 民團高喊「UN for Taiwan！」

台灣聯合國協進會23名成員組成的台灣入聯宣達團7日出發前往美國宣達台灣入聯，團員行前高喊「UN for Taiwan！台灣加油！」（記者朱沛雄攝）

2018-09-07 20:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕聯合國大會將於9月18日在美國登場，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天晚間率台灣聯合國協進會23名成員出發前往美國宣達台灣入聯，將號召千人在聯合國前舉辦台灣入聯活動，表達台灣人強烈的訴求，23名成員登機前高喊「UN for Taiwan！ 台灣加油！」為宣達台灣入聯壯行。蔡明憲行前表示，此行除了向全世界表達台灣加入聯合國的訴求、確保台灣是一個主權獨立國家，同時也將呼籲美國政府及國會提升台灣與美國成為「正式」的外交關係。

蔡明憲表示，這次組團到聯合國外宣達台灣入聯，希望讓美國政府、美國議員、國際社會聽見84%的台灣民意，希望加入聯合國及國際組織。

蔡明憲指出，此行將會見多位美國議員及美國總統川普的高階官員，屆時將向他們表達台美之間應加強外交、國家安全、國防軍事上的合作，並且呼籲美國政府與台灣建立「從非正式轉為正式」的外交關係等訴求。

蔡明憲表示，希望在川普的外交戰略中，台灣可以扮演重要的角色，例如台灣可以在台灣海峽、南海之間，與美、日共同合作，遏止中國挑釁的作為，代表團也將在訪美過程當中，不斷向美國政府及國會議員表達台灣民間的聲音。

相關影音