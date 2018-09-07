吳敦義打槍「虧雞」吉祥物 台大校友批：沒本事接受民意

對於投票票選第一名的作品，吳敦義說：「不好看，不必去講很多理由。」（資料照，記者方賓照攝）

2018-09-07 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年部日前舉辦吉祥物網路票選活動，其中，入圍十強的作品中，一個「人穿著雞裝奔跑」的LOGO奪下第一名，被網友稱為「虧雞」，但國民黨主席吳敦義卻在今（6日）受訪時說，「沒有人同意用它來當作黨Logo。」引來網友批評，「沒本事接受民意，就不要裝模作樣演『民主』這場戲。」

國民黨青年部舉辦的吉祥物設計大賽，以臉書上按讚和分享作為評分標準，其中，7號作品「進擊的雞人」以1萬7311個讚和3215則分享，遙遙領先其他作品。未料不受吳敦義的青睞，他說：「他們是去遴選的，但是它要成為國民黨的LOGO，是沒有人同意的！它只是初選時有人弄出來，沒有一個黨裡頭的負責人是同意用這個標誌。」、「不好看，不必去講很多理由。」

吳敦義此舉引來台大網友議論，有網友以「2010年台大教學大樓命名票選活動」為例，指當年也有「北俠樓、西狂樓、東邪樓、南憎樓、碧霞樓」、「未命名、未命名、未命名、未命名、最新樓」等投稿，最後：

共同科目教室，更名為「共同教學館」。

普通大樓，更名為「普通教學館」。

新生大樓，更名為「新生教學館」。

綜合教室，更名為「綜合教學館」。

教學一館，定案為「博雅教學館」。

這名歷史系校友說，縱然覺得幼稚也好、浪費資源也好，這是全體學生投票決定出來的結果。在經過網路票選、校務會議決議下，5棟大樓前面的招牌、地圖導覽、文件裡，全部更名了。吳敦義也是台大歷史系畢業，希望吳敦義把這間學校最重要的精神帶著走，不要只拿了一紙空洞的畢業證書，不要繼續丟歷史系跟台大的臉！