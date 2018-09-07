鍾浩東、簡吉喪命地 促轉會今探馬場町刑場

促轉會統計，在1949至1953年間，包括何川、李友邦、吳思漢、宋斐如、區嚴華夫婦、郭琇琮、澎湖七一三事件案張敏之師生、黃溫恭、葉盛吉、鍾浩東、簡吉等人，皆於馬場町遭到槍決。圖為促轉會主委黃煌雄（左）、委員楊翠視察馬場町刑場。（促轉會提供）

2018-09-07 21:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會主委黃煌雄、委員楊翠等人今（7）日前往「馬場町紀念公園」與「國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區」勘查；促轉會指出，今天分別與台北市政府工務局、人博館交流意見，全盤瞭解威權統治時期不同類型史蹟點，及其蘊含的特殊歷史意義，以做系統性規劃。

據促轉會統計，在1949至1953年間，包括何川、李友邦、吳思漢、宋斐如、區嚴華夫婦、郭琇琮、澎湖七一三事件案張敏之師生、黃溫恭、葉盛吉、鍾浩東、簡吉等人，皆於馬場町遭到槍決。

1968年以後，有丘延亮、余登發、吳俊宏、呂秀蓮、林弘宣、姚嘉文、施明德、柏楊、崔小萍、張俊宏、陳中統、陳映真、陳欽生、陳菊、黃信介、黃華、劉辰旦、蔡寬裕、謝聰敏等人皆曾在景美看守所關押或審判。

促轉會提及，「馬場町紀念公園」緊臨新店溪畔，原為日本陸軍於1909年所設立之練兵場，因有跑馬訓練，而得此名，二戰期間日本擴建為台北（南）飛行場。

促轉會指出，二戰後，馬場町由軍方接管，與安坑刑場同為北部槍決政治犯的刑場。依現有資料顯示，馬場町刑場最遲在1949年即有槍決紀錄，1951至1953年是執行槍決最密集的時期，1954年以後，逐漸被安坑刑場取代。

促轉會表示，1993年起，由政治受難者所組織的台灣地區政治受難人互助會、台灣地區政治事件處理協會，幾乎每年在馬場町舉辦秋祭追思。

1998年前台北市長陳水扁決定在馬場町與六張犁設立「白色恐怖紀念公園」，以紀念當時犧牲的政治犯。2000年，位於馬場町之紀念公園方告落成，台北市長馬英九定名「馬場町紀念公園」。馬場町遺址的保存，是由民間先行，政府接續努力，歷時多年而成，足見歷史記憶的建構與傳遞之艱難。

此外，「國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區」前身為軍法學校，後由台灣警備總司令部軍法處、國防部軍法局等單位，從青島東路軍法營區土地，在1967年陸續遷入景美。

促轉會說明，原羈押於青島東路看守所的囚犯，先疏散安頓於六張犁看守所及新店軍監，待1968年園內看守所新建完工後，再將政治犯遷入景美看守所。換言之，景美園區的空間具有羈押、審理、代監執行與外役的功能。

1980年2月27日，林義雄之母林游阿妹前往景美看守所探監後，次日即發生震驚社會的林宅滅門血案，也是「美麗島事件」第一次公開審判的地點。