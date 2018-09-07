藍營台東縣長選舉上演驚人八點檔 傳鄺麗貞將宣布退選

前台東縣長鄺麗貞在登記最後一天託人登記參選縣長，震撼台東政壇，現在又傳出她可能會宣布退選。（資料照）

2018-09-07 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕這是在演哪齣？國民黨前台東縣長鄺麗貞在年底九合一選舉登記截止最後一天，託人以無黨籍身分登記參選台東縣長，此後人間蒸發神隱至今，連鄺的丈夫、同是前台東縣長吳俊立也聯絡不到她。有媒體報導，吳俊立夫婦友人透露，鄺麗貞最快下週就會公開宣布退選。

鄺麗貞上週突登記參選震撼台東政壇，也讓國民黨在台東縣長選舉是否真的出現分裂，備受外界的關注。鄺麗貞丈夫吳俊立日前也爲此北上，與國民黨立委、前立法院長王金平，以及國民黨台東縣長參選人饒慶鈴的父親、前立法院副院長饒穎奇會面討論該如何是好。國民黨主席吳敦義日前也指出，鄺麗貞事件有人質疑是「被運作」。

據《上報》報導，吳俊立友人透露，吳俊立近日應會和鄺麗貞見到面，可能會在下週召開記者會，對外說明登記參選一事；這名友人還透露，鄺麗貞「只是有些情緒，對他們（饒家）心中有怨」，但也強調鄺應會適可而止，不會把事情鬧得太難看，記者會上「應該也會公開宣退選才是」。

報導指出，據民進黨內掌握訊息，鄺麗貞突然登記參選其實有跡可尋，在今年上半年間，鄺麗貞曾北上和前台北縣長周錫瑋、前民進黨主席施明德懇談過。民進黨高層也評估，鄺麗貞是否宣布退選，對選舉結果影響都不大，但她既然已登記了，「名字就一定會印在選票上，藍營在台東分裂局面已定了」。