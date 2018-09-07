侯友宜探喜憨兒做月餅 冒雨市場拜票

侯友宜到板橋江寧黃昏市場拜票，一一跟每一個攤商握手。（記者何玉華攝）

2018-09-07 22:25

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜今天拜訪喜憨兒庇護工場「板橋烘焙屋」，與庇護工廠的員工一起做月餅，希望能帶動大家一起購買喜憨兒的月餅；隨後又轉往板橋江寧黃昏市場掃街拜票，不僅與攤商一一握手，也深入店家內，逢人就握手，受到不少熱情支持者的鼓勵。

侯友宜說，過去擔任副市長，常吃市府地下一樓喜憨兒門市的麵包和餅乾，中秋節快到了，但這幾年庇護工場的月餅銷售下滑，希望大家一起幫忙，多多購買庇護工場的月餅。

此外，而侯友宜提出的「都更三箭」與蘇貞昌提出「都市再生五引擎」，頻頻被拿來當比較，大打口水戰，侯友宜昨天表示，這半年多來，跑遍淡水、永和、新店、蘆洲和三重等地，會勘多處危老房屋的居住安全狀況，尤其看到日本北海道震災嚴重，更覺得沒有任何人能夠承受天災帶來的生命財產損失；重視都更是他要走的方向，大家一起為居住安全、公共安全打拚。

至於與蘇貞昌的都市再生政策是否很像，侯友宜表示，他知道自己的方法在哪裡，要怎麼去做，他會展現協調力、溝通力跟魄力，把都更做的更好，讓民眾的居住安全，公共安全，包括居住正義都能夠翻轉，讓新北市城市風貌變得不一樣。他的想法就是好好做事，要跟著時代環境與時俱進，把工作好好做好，每個人盡心盡力，事情做好做重要。