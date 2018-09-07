日本救災中方爆假訊息 黨政人士：蓄意佔我國便宜

2018-09-07 20:37

〔記者李欣芳／台北報導〕中國有網路媒體報導，中國駐大阪總領事館5日派15輛遊覽車到關西機場，營救750名受困中國旅客，黨政人士今天說，這次錯假訊息的干擾，讓我駐日代表處因為沒有僱派遊覽車，成為被網友攻擊的原因。雖然實際上，各國大使館也都沒有派車接送遊客，但部分媒體的轉發以及中國內容農場的推波助瀾下，變成我們駐外使館的困擾。

黨政人士指出，這不是中方首次試圖在海外佔我國便宜，8月初台灣旅客在肯亞被河馬攻擊的意外，網路上也傳出中國大使館「第一時間」，就派使館官員到現場的傳聞，後來被我們的僑務委員陳發出面澄清中國大使館根本沒派人，如今網路有很多部分真實、部分假造的訊息，都會讓輿論造成混亂，這點也是現在各國政府治理上很重要的課題。

黨政人士說，這次所謂的中國大使館派車接走關西機場滯留旅客的訊息，成為日本風災後的網路熱議，主要是來自於網路上有民眾指稱，只要台灣人承認是中國人就可以搭巴士離開所造成，分析後可以發現，主要有兩個角度。

首先，是批評中國在災難中卻還在搞意識型態，其次，則是歌頌中國果然強大。而且從微博上可以發現，這兩天關於這則「关西机场受困外国人懵了」被轉發，大部分中國網友都是讚揚祖國的強大，多少隱含中國民族主義的優越感作祟。

不過，這位人士說，台灣媒體與關西機場求證後發現，關西機場在災害發生時，機場外的車輛進入是被管制的，所以不可能有個別遊覽車可以到機場接客人。網友查證發現，事實上，各國的遊客都搭乘機場安排的巴士送往泉佐野電車站搭乘電車，不然就是搭乘接駁高速船到神戶機場的碼頭轉搭。中國大使館僱用的遊覽車，就是在離關西機場11.6公里的泉佐野載送旅客，並非在關西機場。