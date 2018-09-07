仿效柯P？ 台南「許P」也出書搏認同

2018-09-07 22:43

〔記者萬于甄／台南報導〕年底選戰逐漸增溫，繼台北市長柯文哲出書發表從政理念後，無黨籍台南市長參選人許忠信也推出新書《鐵牛之子台灣阿信》，9日將舉辦簽書會，從高雄捷運美麗島站出發，巡迴嘉義、台北、台中最後回到台南，希望藉此宣揚從政理念，爭取選民支持。

許忠信推出新書《鐵牛之子台灣阿信》，內容除描寫出生背景、就學過程外，也闡述其在立法院期間推動的各項議題，而許忠信也是今年繼台北市長柯文哲出版《光榮城市》、桃園市長鄭文燦推出《鄭文燦模式》後，又一出書宣揚理念的市長參選人，各書籍的銷售量也成為選舉之外的話題。

成大法律系教授許忠信今年放下學者身段，以無黨籍身分投入台南市長選戰，用財經專業背景，解決台南經濟突破瓶頸作為政見，選戰期間他曾遠赴美加地區發表巡迴演說，宣揚理念，不過，六位參選人中，許忠信民調多半維持在第四，且在青年族群中的知名度也有待提升。

對此，許忠信表示，民調有許多操作的空間，尤其，現階段各參選人對於台南的低薪、工作機會等問題，較無提出具體政策方針，他相信越到選舉後期，選民靜下心後，會了解他的政策才是真正能幫助台南成長。

許忠信也說，此次出書宣揚自己的從政理念，9日從高雄捷運美麗島站起跑，每週六、日巡迴嘉義、台北、台中，23日則回到台南，並整合全台所有支持他的力量，面對接下來的市長選戰。

此外，許忠信今天也表示，針對許多市民反映，台南市政府長期占用私地充作道路或其他用途，以公益需求既不徵收也不給補償的情形，依照目前民眾陳情的資料，計有57筆，面積達3萬1096平方公尺，若當選市長後，會盡力和地主協調用補償金方式，解決私有公用土地紛爭。