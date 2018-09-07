呼應聯合國永續發展目標 外交部推短片行銷台灣

聯合國大會將於本月18日舉行，外交部為向世界說明台灣在呼應聯合國永續發展目標的努力與成果，今推出新製作完成的全球行銷短片「寶島酷日常」。（翻攝寶島酷日常影片）

2018-09-07 21:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國大會將於本月18日舉行，外交部為向世界說明台灣在呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）的努力與成果，今推出新製作完成的全球行銷短片「寶島酷日常」（An SDG A Day），內容包括5支獨立的極短篇影片，透過生動簡短的生活日常小故事，呈現我國在環保、永續農業、醫療、教育與綠能等各面向的樣貌與成就。

影片除配製中、英文字幕外，也製作日、西、法、德、俄、越南、泰、印尼文等外語字幕版，同步上線向全球放送。

短片第一個故事以一位小男孩喝完瓶裝飲料後在烈日下狂奔的逗趣畫面，引領觀眾進入極短篇故事。小男孩停下腳步後，熟悉的垃圾車音樂悠悠響起，原來是小男孩要趕上垃圾車貫徹資源回收的信念，寧可辛苦，也要做好回收。這個故事看似小事，卻充分展現國人已將環保與回收觀念內化為生活日常大事。外交部盼能透過影片幽默溫馨的手法，向國際社會推廣台灣的優質形象。

短片為外交部聯大推案的計畫之一，去年外交部也製作「最棒的地球公民」（Taiwan: A Partner for a Better World）文宣短片，呼籲國際社會重視台灣所做的貢獻跟努力，以及台灣在相關領域的能量。

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