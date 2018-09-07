抨擊連江縣合宜住宅太貴 蘇柏豪提住宅政策

2018-09-07 18:37

〔記者俞肇福／綜合報導〕樹黨提名的連江縣長參選人蘇柏豪7日公布了住宅政策，蘇柏豪抨擊縣府推出售價12.8萬的仁愛合宜住宅一點都不合宜；蘇柏豪說，他當選後在四鄉五島調查需求並興建合宜宅與社會住宅，售價將爭取比照金門合宜宅每坪10萬元的價格，售予鄉親。

蘇柏豪說，仁愛合宜宅定價反而成為了馬祖房價史上的最高標竿，造成地方房屋價格大漲，民眾成家負擔與艱困度都提升到了歷史高點。

蘇柏豪指出，馬祖地區以往的房屋售價大多以實坪計價，難得超過12萬元，然而合宜宅以虛坪計價12.8萬元，換算實坪價格超過17萬元，創下了馬祖房價的歷史新高；也因為如此的高定價產生標竿作用，以實坪計價的民間自建自售屋甚至成長到13~15萬元。不但沒有產生合宜宅提高供給，讓民眾減少負擔輕鬆成家的效果，反而增加大家的壓力與困擾。

對於房屋的造價，蘇柏豪也有非常大的疑慮。日前縣府11.2億的價格標出了200餘戶合宜宅與社會宅的興建案，平均每戶成本超過500萬元，與地區自建成本每坪8萬元，每戶平均僅240萬相比，整整高出了一倍以上。

蘇柏豪表示，「馬祖居大不易」是所有鄉親的痛，房源不足導致難以購屋成家，除此之外租屋也是一項艱鉅任務，往往得花數個月才能找到合適的租房，一連串的不利條件阻礙了青年留在馬祖工作發展的意願。合宜宅的出售與只租不賣的社會住宅原本是應該是要以低廉的價格解決這項問題，結果反而造成更大的壓力，實在是本末倒置的行為。