林佳龍下週會柯P 姚文智今台中學習之旅：選舉大家各自努力

2018-09-07 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天下午到台中市進行學習之旅，由市長林佳龍陪同下參訪火車站等舊城建設，但下週林佳龍上台北與柯文哲會面，是否兩人交好，姚大方說「沒什麼好擔心！」這是為花博宣傳「努力去往正向看！」選舉「大家各自努力！」

姚文志與競選團隊在林佳龍陪同下參訪台中市新舊火車站、綠川及東協廣場，公開行程將近2小時，林佳龍一見面就說與姚有三個共通點，都曾任新聞局長、立委以及市長參選人，而且第一次都沒成功，上次選都準備好了，但黨政策要與柯P民調，最 後謙讓，這次競選提出政見也與他10年磨一劍相似，對市政嫻熟，不但有高雄經驗，現在也參考台中經驗。

姚文志在車站等待林佳龍時被媒體問及下週林佳龍北上會柯文哲，他表示這是為了宣傳花博，台中辦花博是大事，林為台中做事，代表民進黨的努力與成績，同為黨同志與市長參選人「努力去往正向看，非常好！」市政推動和人民擺第一「選舉大家各自努力！」

姚文志說這次來台中是學習之旅，台中市建設甚多，反觀台北市這幾年缺乏大的建設與活力，因此提出台北首都環狀線，他也向林下戰帖，一旦選上台北市長要與林的台中山手線比一比，哪個早完成。

林佳龍現場贈送姚一座石虎雕像，取諧音「賜福」給姚，姚文志也帶來台北的鐵觀音及包種茶，預祝林「鐵定包中！」