林佳龍下週會柯P 姚文智今台中學習之旅：選舉大家各自努力

2018-09-07 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天下午到台中市進行學習之旅，由市長林佳龍陪同下參訪火車站等舊城建設，但下週林佳龍上台北與柯文哲會面，是否兩人交好，姚大方說「沒什麼好擔心！」這是為花博宣傳「努力去往正向看！」選舉「大家各自努力！」

姚文志與競選團隊在林佳龍陪同下參訪台中市新舊火車站、綠川及東協廣場，公開行程將近2小時，林佳龍一見面就說與姚有三個共通點，都曾任新聞局長、立委以及市長參選人，而且第一次都沒成功，上次選都準備好了，但黨政策要與柯P民調，最 後謙讓，這次競選提出政見也與他10年磨一劍相似，對市政嫻熟，不但有高雄經驗，現在也參考台中經驗。

姚文志在車站等待林佳龍時被媒體問及下週林佳龍北上會柯文哲，他表示這是為了宣傳花博，台中辦花博是大事，林為台中做事，代表民進黨的努力與成績，同為黨同志與市長參選人「努力去往正向看，非常好！」市政推動和人民擺第一「選舉大家各自努力！」

姚文志說這次來台中是學習之旅，台中市建設甚多，反觀台北市這幾年缺乏大的建設與活力，因此提出台北首都環狀線，他也向林下戰帖，一旦選上台北市長要與林的台中山手線比一比，哪個早完成。

林佳龍現場贈送姚一座石虎雕像，取諧音「賜福」給姚，姚文志也帶來台北的鐵觀音及包種茶，預祝林「鐵定包中！」

  • 民進黨台北市長參選人姚文智在台中市長林佳龍的陪同下參訪台中火車站建設。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台北市長參選人姚文智在台中市長林佳龍的陪同下參訪台中火車站建設。（記者蔡淑媛攝）

  • 民進黨台北市長參選人姚文智在台中市長林佳龍的陪同下參訪台中火車站。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台北市長參選人姚文智在台中市長林佳龍的陪同下參訪台中火車站。（記者蔡淑媛攝）

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