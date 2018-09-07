木馬屠城？諷刺抱中國大腿 王世堅贈柯文哲巨型木馬

台北市長柯文哲（中）7日赴市議會市政總質詢備詢，民進黨市議員王世堅搬來木馬屠城道具質詢。（記者簡榮豐攝）

2018-09-07 16:49

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議員王世堅4年前質詢前市長郝龍斌時曾贈郝一隻木馬，質疑連勝文20多次進出中國，選市長是木馬屠城，當時郝龍斌則替連勝文辯護；王今於市政總質詢時再抬出3.6公尺高的塑膠馬道具，上面貼有柯文哲頭像與五星旗，嗆柯執政這3年半言行荒腔走板，把統派想說不敢說的全說了，懷疑柯是否有把柄被中國抓住。柯對此則鄭重否認。

柯、王兩人此次交鋒罕見未正面交火。柯現場除聆聽王痛批柯「木馬屠城」的兩岸一家親立場及市政缺失，還邊做筆記，還逐一回答王的質疑。

「柯黑」議員王世堅今天進行本會期最後一次總質詢，王先是盼此次交鋒雙方都不必吃高血壓藥。王隨後話鋒一轉酸柯，自己4年前用這座木馬比喻連勝文參選北市長，是當中國的道具，讓中國得以對台灣木馬屠城；現柯執政3年半表現毫無台灣意識更沒有國家觀念，不但主張兩岸一家親，還加碼公開說「兩岸命運共同體」、「床頭吵床尾和」，就是想方法抱中國大腿，與中國交心，是欺騙台灣人對改革的期待。

王更質疑柯文哲被中國抓住把柄，才會說出兩岸一家親、命運共同體等傾中言論；王更詢問柯，近期作家吳祥輝拋出活摘器官等言論，是否曾帶病人到中國移植器官？柯現場否認此事。

王世堅痛批柯，兩岸關係本就是中央政策，柯唯一工作就是專心市政，但柯不僅無心市政，還對中國交心、助攻，根本不務正業、撈過界。

王也舉前市長馬英九為例，指馬再怎麼荒誕離譜，但仍將兩岸一家親等話語放在心裡，「馬想說不敢說，好歹有個分寸」，但柯卻對中國交心，藉由裝瘋賣傻在政壇興風作浪、製造對立，中國藉柯活生生對台上演木馬屠城。

臨質詢結束，王世堅對柯表示希望未來兩人「不再見」，希望自己下一任站在北市議會質詢柯文哲已不是質詢對象。柯則笑回酸王，「你會失望拉！」

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