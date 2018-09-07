柯P爆粗口動怒 吳音寧：不希望成為政治提款機

針對北市第一果菜批發市場改建案，台北農產運銷公司總經理吳音寧今天下午在臉書發文，強調無意去挑戰誰或是激怒誰，更不希望成為誰的政治提款機。（資料照）

2018-09-07 16:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培日前質詢市府第一果菜批發市場改建，為何不採納台北農產運銷公司總經理吳音寧的版本；台北市長柯文哲則認為是吳音寧要簡舒培在議會提出質詢，吳音寧今天下午在臉書發文，強調無意去挑戰誰或是激怒誰，更不希望成為誰的政治提款機，攸關農產運銷的重大公共建設，盼大家集思廣益，才能研擬出更好的方案。另外，她也說，將出席下週一的雙首長會議。

柯文哲連日受訪被問到吳音寧相關事件都怒氣沖沖地回應，甚至連續2天都爆粗口，且柯認為簡舒培質疑市府不選較省錢的北農版，是吳音寧向議員爆料，吳日前受訪時否認，強調沒有故意做什麼動作質疑市長，「不可能這樣子的！」

吳音寧今發臉書，表示政治是眾人的事，但她不是候選人，不是選戰的工具，更不希望成為誰的政治提款機，自己也無意挑戰誰或激怒誰，只是攸關農產運銷的重大公共建設，希望大家集思廣益，才能研擬出更好的方案。

針對近日成為焦點，吳音寧說，現在仍不習慣成為媒體焦點，自己不擅長政治攻防，臨場反應也不機敏，很多友人和農民朋友擔心她被貼標籤，被不實揣測傷害，但是她仍會秉持初衷，只要是對的事就會奮勇向前 ，拚力去爭取、去說服，「在此工作崗位上將每一天都當最後一天在努力。」

吳也表示下週一會去市府的雙首長會議，講述北農的需求建議。