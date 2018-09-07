中媒邀功派車救災「吹很大」！ 謝長廷痛批：搞統戰

日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更因此被迫關閉，不少旅客都受困機場中，其中也包含我國國人。（法新社）

2018-09-07 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區近日遭燕子颱風侵襲，關西機場被迫關閉，也導致許多旅客受困機場，其中有我國旅客抱怨，向駐日代表尋求協助卻被冷言對待，甚至還傳出台旅客是靠中國所派巴士車脫困的謠言。對此，駐日代表謝長廷今（7日）受訪時痛批，中國派車救援一說根本是吹牛，他們就是想搞統戰。

中國網媒《觀察者》報導，中國駐大阪總領事館5日派15輛遊覽車前往關西機場，營救750名受困中國旅客，甚至有中客表示，在接送的車輛到達後，有台灣旅客詢問是否能跟著搭車，對方則回應，只要覺得自己是中國人便能上車，據傳台灣遊客在詢問後，紛與其他中客一樣排隊等候搭車。中國官媒《央視》也播放，關西機場受困的中國遊客，藉由中國使館派出的大巴得以脫困的畫面，還誇稱也讓台灣遊客一同上車「順便解救了台灣同胞」。

但綠委王定宇則在臉書PO文打臉，指出這是一樁假新聞，真相是關西機場6日表示，「昨（5）日機場和道路持續封閉，根本沒有讓外車進入。」《三立新聞網》報導，謝長廷越洋接受電訪指出，「當時關西機場是一個孤島，要到那個島只有一條橋，5日那天說是不能夠通過的啦！沒有人能夠開車去救」。

謝長廷批評，中國又在使用統戰技倆來挑撥台灣人，「有些人就在統戰，說他們能做、我們不能做」，直言利用天災來搞政治統戰，做法實在很不可取。

謝長廷今天下午2點多搭機動身前往北海道札幌辦事處坐鎮，協助需要幫助的台灣旅客。

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