候選人政見主張建國宜縣選委會不予刊登 挨批侵犯言論自由

2018-09-07 17:34

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣議員候選人孫博萮政見，提及「建國」及「台澎代管區」，宜蘭縣選委會認為不妥，有分裂國土違法之嫌，希望修改，否則不予刊登選舉公報。孫抨擊選委會侵犯言論自由，要求完整保留並刊登，切莫逾越職權使宜蘭民主聖地蒙羞。縣選委會表示，只是善意提醒與溝通，要刪除或保留，還需經宜縣選舉委員會討論。

曾參選過立委的孫博萮，這次登記參選宜蘭市選區縣議員，有19人登記參選，角逐7個席次，競爭激烈。孫博萮政治立場就是主張台灣建國，她的政見提及「從宜蘭紮穩民主法治根基，成為台灣邁向建國的重要基石」，並在文末署名「2018台澎代管區宜蘭縣議員獨立參選人」。

孫博萮卻接到宜縣選委會關切電話，轉達審查委員意見要求修改「政見」，將「建國」改為「國際」，「2018年台澎代管區」改為「107年台灣省」，若不修改，將不予刊登選舉公報。

根據宜縣選委會說法，「建國」有分裂國土、違反憲法及台獨主張，而年底要選的是中華民國台灣省宜蘭縣議員選舉，「台澎代管區」不符合選舉公告。

「我的主張就是台獨建國。」孫博萮說，這屬言論自由範疇，理應受基本人權保障，主張建國（自決權）更是普世價值，台灣雖受中（華民）國代管統治，但並非其領土且非固有疆域，縣選委會若認定台灣是中（華民）國領土，應提出證據以照公信。

孫強調，台灣本來就不屬於「中（華民）國」，選委會的見解相當可笑，實際上，「中（華民）國」才是違反戰爭法竊據軍事佔領代管地台澎70餘年。更何況，她在2016參選立委，當時政見寫著「終極目標：終上中（華民）國代管，推動台澎住民自決建國」，審查委員都沒意見，這次寫得這麼委婉，結果卻是意見滿點？不禁讓人質疑審查標準為何？

她強調，她要如何與選民溝通、論述，均應受到言論自由保障，選委會不能濫權任意踐踏，她呼籲「審查委員」，務必完整保留並刊登她的政見。

宜蘭縣選委會表示，縣選委會監察小組責任區委員會初審，出於善意請選委會與孫博萮溝通並建議修改，孫若不採納，選委會也只能尊重，但是否有違法之嫌？是否會刊登在選舉公報？還要經過監察小組委員會議與縣選委會委員會議討論，才能確定，目前沒有答案。