出席鄭文燦新書發表會 賴清德讚他像這個金庸主角

2018-09-07 16:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德今天下午出席桃園市長賴清德的新書發表會，賴清德大讚鄭文燦像金庸筆下的張無忌，融合各家武功，最後還團結中原，每個門派都跟他一起並肩作戰。與鄭文燦在野百合學運時就認識的文化部長鄭麗君也大膽預言，「鄭文燦模式是台灣未來的政治模式！」台灣民主要走向參與式、協商式、共識型，歷史不是一個人往前走100步，而是100個人往前走一步。

桃園市長鄭文燦原本從選情不被看好，到現在成為六都滿意度最高的市長，今天將心路歷程出版成書，包括行政院長賴清德、前長官蘇貞昌、文化部長鄭麗君都出席力挺，展現鄭文璨的好人緣。

鄭文燦說，台灣社會有很多優點，他不希望這些優點因為一些對立而被淹沒，他一路當過前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌、謝長廷、總統蔡英文在各時期的發言人，從這些人身上，他也了解到決策者的韌性。他希望做每件事情，都能讓不同價值可以呈現，求取最大程度共識，這也是為什麼桃園的府會關係和諧，大家往前走不吵架。

鄭麗君說，她從大學就跟鄭文燦認識，鄭文燦非常聰明，常常一個晚上用4、5個筆名寫很多文章，野百合學運時是台大理論大師，當時學運總指揮是范雲（社民黨主席），決策小組召集人就是鄭文燦，要負責整合各方意見，鄭文燦的重點就是「和平對話」，在退場時跟廣場上的人溝通，最後這些和平對話的精神，促成終止動員戡亂。鄭文燦當時就展現了這樣的人格特質。

身為鄭文燦30年好友，鄭麗君也說，從來沒看過鄭文燦生氣或跟人吵架，她大膽預測，鄭文燦模式是台灣未來的政治模式，台灣民主要走向參與式、協商式、共識型，歷史不是一個人往前走100步，而是100個人往前走一步。這個需要政治工作者永遠把自己放在後面，團結大家。

賴清德致辭時表示，鄭文燦很像他喜歡的金庸小說主角「張無忌」，學得中西各家武功，最後團結明教、中原，每個門派都跟他並肩作戰。他也開玩笑說，每個老闆對於鄭文燦的評語就是「好用、耐操又省油」，對幕僚也很貼心。

賴清德也爆料，鄭文燦非常「厲害」，每次跟他討建設預算時，會講成他在幫你解決問題，「不幫忙不行」，例如捷運延伸到中壢、鐵路地下化等等。過去多年的老問題，鄭文燦三兩下就想出解決方案。稱讚耐操的鄭文燦跟蘇貞昌一樣，「鄭文燦模式，具備蘇貞昌精神。」

民進黨新北市長參選人、前行政院長蘇貞昌致詞時則是妙語如珠，稱讚鄭文燦有特別的人格特質，每個人看到他都不會生氣，像是很有個性的前總統呂秀蓮、總統蔡英文，看到鄭文燦都不會生氣。這點其他人很難複製。「我們主席（蔡英文）一看到他，繃緊的臉部肌肉都放開了，那次中常會又延長半小時。」

而鄭文燦在上屆桃園市長選舉的民調落後，最後卻贏得選舉，現在更是各項調查、民調都領先，蘇貞昌也說，現在大家若遇到民調落後的狀況，也都會拿鄭文燦當初的例子來說「這是鄭文燦模式」。蘇貞昌開玩笑說，今天的發言順序是他這個前行政院長排在最後，現任的賴清德在中間，未來的行政院長最先講，暗喻鄭文燦未來可能更上一層樓。