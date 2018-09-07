謝文進提交通大三通政見 竹市府：都已在推動建設中

2018-09-07 16:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市無黨籍市長參選人謝文進今天發佈首波交通政策，主通新竹交通路網大三通，將連結新竹縣、市交通斷點，有效提升大新竹地區整體交通運輸效率，其中包括打通公道三銜接景觀大道新闢道路、客雅大道向東延伸銜接高翠路新闢道路和青青草原連接大坪頂的道路等，強調現任市府做不到的，他一定會全力推動完成。

對於謝文進所提的交通政策政見，新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，林智堅上任後投入多項交通建設，包括延宕多年的公道三、南寮大道及三姓橋路等多項交通建設，都已進入實質建設階段。此外，改善竹科的交通也有初步成果。市府樂見參選人交流交通政策，但對於許多不實的批評表示遺憾。

謝文進提出的交通路網政見，第一通就是打通竹市環狀交通斷點，包括加速完成公道三延伸銜接景觀大道、推動客雅大道向東延伸銜接高翠路道路工程、加速完成青青草原及大坪頂聯外道路工程，讓市民能市區環狀交通不打結。

第二通是打通新竹縣、市交通斷點，包括加速完成竹科力行路銜接高鐵橋下聯絡道工程，其中位在竹市中興路到力行路的部分，會配合中央加速完成，紓解中興路到力行路的交通狀況。同時會加速推動新竹縣、市跨頭前溪新建橋樑工程，這是從竹北市興隆路一段跨頭賢溪橋到竹市水源路的新闢道路，經費已在前交通部長毛治國任內框列，完工後將有效分擔新竹、縣市交通車流壓力。

而第三通就是打通西濱連結的唯一斷鍊，即推動推動西濱快速公路「鳳鼻到香山段」全長十公里的道路工程，這是全台西濱快速公路唯一的一個斷鍊，他會配合交通部公路總局來推動，分擔國道一號及台15南寮段的交通負荷，提昇竹市的觀光產業發展。

對於謝文進所提的交通政策，市府表示，其中公道三銜接景觀大道已跨出重要步驟，包括取得安置基地及進行整地工程等。客雅大道向東延伸工程已完成可行性研究。青青草原及大坪頂聯外道路已完成規畫，近期就可動工。增設跨頭前溪橋工程也已完成可行性研究、至於西濱公路的唯一斷鍊，交通部公路總局也已完成可行性研究，這些都在市府推動的既定時程內。