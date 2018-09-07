駐俄代表處設處25週年 綠委率團出席祝賀

駐俄羅斯代表處昨晚於莫斯科「馬里奧特酒店」舉辦設處25週年酒會。（圖由台俄協會提供）

2018-09-07 15:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕駐俄羅斯代表處昨晚於莫斯科「馬里奧特酒店」舉辦設處25週年酒會，駐俄代表耿中庸致詞時表示，俄國與台灣之間沒有利益衝突，未來將繼續在「互惠互利」原則下，增進台俄之間的實質合作。立法院台俄國會議員友好協會也在團長民進黨立委羅致政的率領下赴俄訪問，羅致政致詞時邀請現場俄國友人利用免簽到台灣作客。

駐俄代表耿中庸說，代表處在歷任代表和同仁努力下，自1993年設處迄今，走過25年，未來將在互利互惠的原則下，推動台俄關係實質合作；「莫斯科台北經濟文化協調委員會」資深委員、俄國知名漢學家高有理（Yury Galenovich）隨後致詞，他回憶設處初期的辛苦，肯定駐俄代表處對於促進台俄合作交流之貢獻，期許雙邊關係更上層樓。

此外，率台灣生技業者赴俄考察的台俄協會理事長黃清晏則說，台俄兩國產業特性互補性高，許多產業具有合作契機與空間，商機潛力無窮，期盼未來能以此為基礎，促進雙邊的經貿交流與成長。

台俄國會議員友好協會除團長羅致政外，民進黨立委蔡適應、吳玉琴，國民黨立委呂玉玲、林麗蟬等人也一同前往。