是否挺東奧正名？ 柯P：配合中央政府基調

2018-09-07 14:42

〔記者蕭婷方／台北報導〕2020年奧運將在東京舉行，民間發動「2020東京奧運台灣正名公投聯署」，爭取用台灣的名字參加東京奧運。台北市長柯文哲今於議會備詢時被台北市議員江志銘詢及是否支持正名運動。柯未正面回應，僅說自己配合中央政府基調，依照行政院的態度進行這件事情。

江志銘詢問柯文哲針對台中市東亞青運遭中國打壓、被取消主辦權一事的意見。柯說，面對中國對台灣的打壓，維持不卑不亢的態度，維持台灣的利益，很艱困的過程。

江志銘建議柯文哲，面對中方打壓，不代表要委屈求全、畏畏縮縮，應該要正面表態力挺。現場並播放柯2年前接受議會質詢的影片，影片中柯稱我們是一個精神錯亂的國家，名稱多到自己都搞不清楚，還說自己就是台北市長，還說中華台北不知道是什麼東西。

江志銘進一步詢問柯，日前搭公車上班時遭台獨人士跟隨逼問是否支持正名運動，當時市長怒回最討厭別人暴力脅迫自己表態，現於議事殿堂是否願以北市長身份支持東京奧運台灣正名公投？

柯說，這個運動由民間發起，台灣是民主自由國家，個人表達尊重；不過，作為北市長涉外事務有很多考量，會以中央的基調為主。柯還說，中央政府的政策，北市以往雖有批評、也幾乎沒有抗命過，像是一例一休到幼兒補助，北市最多僅依照中央政策增減相關補助，「我還是認為要建立法治國家，上下從屬關係還是要遵守。」