郝丁合體看公宅 丁守中批柯P掠前人之美

2018-09-07 14:11

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天和國民黨副主席郝龍斌前往興隆D2公宅會勘，丁守中批台北市長柯文哲掠前人之美，完成的一千多戶公宅都是郝龍斌的政績，郝龍斌則要柯文哲就算割稻尾也要把事情做好，但是卻沒積極努力。

丁守中指出，柯文哲掠前人之美，號稱4年要蓋2萬戶公宅但是完全跳票，現在所有完工公宅都是郝龍斌擔任市長任內規畫發包施工的，1289戶公宅都是郝市長的政績，柯文哲卻宣稱是自己的施政成果。

郝龍斌則說，不反對柯文哲割稻尾，但是要把事情做好，不要只說不做，興隆公宅當初是他任內規劃施工發包，抽籤率很低，表示真的民眾有需要，有需要就應該積極發包完工，柯文哲當市長卻沒有積極努力，導致居住一直是大問題，市政要一棒接一棒延續，而且希望每一棒都是強棒，好的政策希望可以延續、照期程完成。

丁守中進一步提出自己的公宅政策，除了施工中的公宅會盡快完工，還會利用增額容積獎勵和代金制度提供公宅，讓區位、供給和形式都更多元，避免公宅標籤化的疑慮。

此外，丁守中指出，會參考國外有很多青年創業結合住宅的工作室方案，青銀共居加上幼兒設施，積極推動世代共榮共居；郝龍斌擔任市長時推動的租稅獎勵也會延續，鼓勵民間提出興建更多公宅；公有土地變更回饋也可以創造更多元的公宅；市府則要做為一個平台提供公開透明租屋資訊。