棄選鄉長惹議 許忠富發聲明稿表達歉意

2018-09-07 13:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮鄉長許忠富棄選鄉長，導致鄉長同額選舉，引發地方反彈，今天他發出聲明稿，正式表達歉意。

聲明稿指出，許忠富此次退出鄉長選舉，沒有事先宣布這個決定，辜負鄉親們原先對他連任的期待，他向大家表示抱歉。

許忠富表示，4年前背負著鄉親們的期望進入鄉公所後，他從來沒有一天忘記對鄉親們的承諾，這4年來麥寮的改變有目共睹，在此他要感謝鄉親朋友，是你們的力挺，才能有如此豐碩的成果。

許忠富指出，4年的鄉長經驗讓他深深體會，地方建設成果如果要繼續深耕，光靠地方自己努力是不夠的，還必須爭取中央的資源，為了能夠延續麥寮鄉的建設，因此做了這個他自己認為能讓麥寮發展腳步不停歇的決定。由於時機的緊迫，無法向大家一一請益，讓許多鄉親不諒解，造成這次的風波，他心裡相當難過自責，在此再次深深向大家說聲抱歉。

許忠富表示，他知道大家的不諒解，其實是出自對他過去4年的肯定和愛護，但是現在他所選擇的是一條更艱難崎嶇，卻能為地方做更多貢獻的路，如果民眾肯定許忠富過去對麥寮的付出，他懇請支持者繼續愛護許忠富，時間將會證明一切，他會用成果來報答鄉親們對他的信任。

聲明書最後指出，民主時代開放社會，每個人都有權利表達自己的看法和意見，年輕人是社會未來的希望，他們對於公平正義的訴求是值得肯定的，他也支持民主的制度，並尊重廢票聯盟表達訴求的權利，接納地方不同的聲音，同時大家對他的愛之深責之切，他也滿懷感恩，面對過去無怨無悔支持他的鄉親，感謝大家的體諒和疼惜，現在只希望大家可以同心為麥寮的未來努力。

許忠富臉書民眾立即有回應，有人友持許忠富，留言「勇於認錯才是真男人」、「鄉長加油...支持你」，有人留言「請支持加入麥寮鄉鄉長廢票聯盟」、「避重就輕 裝傻！」。