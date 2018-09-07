麥寮鄉長許忠富棄選 鄉民集結公所前抗議

抗議民眾沿路高喊「還我鄉長選擇權、拒絕黑箱」。（記者詹士弘攝）

2018-09-07 13:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮鄉長許忠富棄選導致麥寮鄉長同額選舉，後遺症逐漸擴大，地方發起廢票聯盟，今天集結至麥寮公所陳情抗議，高喊「還我鄉長選擇權」，要求許忠富對沒事先向鄉民宣布棄選決定致歉，許忠富接下陳情書後便進入公所內。

許忠富原被看好以同額選舉連任麥寮鄉長，但鄉長選舉登記截止前卻在臉書宣布不參選，同時陪麥寮鄉代會主席蔡長昆登記，蔡長昆也成為唯一參選人，引起許多地方人士強烈不滿，發起廢票聯盟，呼籲鄉親用選票捍衛鄉長選擇權。

「還我鄉長選擇權、拒絕黑箱」！今天早上上百名麥寮鄉民身穿印有「還我鄉長選擇權」的黑色T恤先在城鄉運動公園集結，在宣傳車引領下，一路高喊抗議口號，步行往麥寮公所前進，大批警力一旁戒護。

聯盟召集人許軒豪表示，許忠富過去以連任為訴求，讓其他有意願參選者因而退讓未參選，沒想到許卻在登記截止前由代表會主席蔡長昆接手登記，造成同額選舉的事實，讓麥寮人沒有選擇鄉長權利，為此發起廢票聯盟，相望讓下屆鄉長得票數不到超過選舉人的20%（6000多票），依法重選一次。

陳抗民眾要求許忠富還給麥寮人鄉長選擇權利，廢票聯盟則鼓吹鄉民投廢票，並要求鄉代會應公開審查公預算並錄影，麥寮籍的雲林縣議員林深、林建鴻及許志豪都簽名支持訴求，許忠富接下民眾的陳情書後便進入公所內，事後發出書面聲明，對退出鄉長選舉，沒有事先宣布這個決定，表示抱歉。