吳音寧槓上北市府 林聰賢不解：陳景峻協調「應該暢通無阻」

農委會主委林聰賢今出席第6次全國農業會議。（記者羅沛德攝）

2018-09-07 13:09

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧和台北市政府近來為了第一市場改建案多次針鋒相對，農委會主委林聰賢表示，雙方站在不同的考量點上意見不同是好事，重點在於如何做有效的協調。林聰賢也不解，指陳景峻作為北農董事長又是北市副市長，雙方協調「應該暢通無阻才對」。

第6次全國農業會議今（7）日上午開幕，林聰賢出席開幕典禮致詞，會後受訪被問及北市府和吳音寧的爭議。

林聰賢指出，吳音寧在未來改建新市場和北市府意見不太一致，他認為這是好事。他說，吳音寧是站在整個事業營運，包括盤商、農民、直銷等整個維運的系統；市府是站在整體，包括都市交通跟資產營運開發等，而陳景峻是北農董事長又是北市副市長，作為雙方之間的協調平台，應該是暢通無阻才對。他也說，農委會作為監督跟輔導的角色，會持續進行協調。

林聰賢表示，以吳音寧平常在議會、在市政府會議的表現來看，如果排除政治的元素和考量，他認為吳在執行這些工作上，是「合乎當一個總經理必要的任務承擔」。

對於吳音寧拒絕到北市議會備詢一事，林聰賢認為，既然政府公股有投資，到民意機關接受大家的質詢監督是必要的。最近所謂的吳音寧在議會被某些人把她當政治提款機，林聰賢說如果撇除這考慮，「我覺得她是要到議會去」。