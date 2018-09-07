盧秀燕恢復老人健保補助 中市府：長輩福利已大提升

2018-09-07 12:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕今日推出第1波政見CF，批評市長林佳龍舉債600億，還刪除老人健保補助，主張恢復該補助，減輕市民的負擔；市府回應，改革老人健保讓托老政策升級，更讓敬老愛心卡可以折抵就醫與搭小黃，長輩福利大提升。

盧秀燕的CF表示，台北、新北、桃園、高雄都有老人健保補助，只有林佳龍主政的台中市不做，她若當選市長，一定恢復65歲以上的老人健保補助，減輕年輕一代的經濟負擔，林無法苦民所苦，她跟林佳龍不一樣。

盧又說，老人健保補助每年經費約12億元，每月補助健保費自付額749元，受惠人數近16萬人，這是市民最關心和期盼恢復的政策，林佳龍舉債高達600多億，竟還刪除老人健保補助，人民納稅錢到底花去哪裡了？這項政見也是她和國民黨市議員參選人的共同承諾。

新聞局長卓冠廷反擊說，六都除台中、高雄增列實質排富條款外，新北的老人健保補助也僅提供給中低收入戶長輩，台北巿則提高補助年齡至70歲，顯見限縮這項補助措施，已是大勢所趨，台中市弱勢長輩持續補助，完全不受影響。

他也說，市府將節省下的經費，不僅完成長青學苑倍增計畫，長照據點更是全國最多，更擴充敬老愛心卡功能，可以折抵就醫與搭乘計程車費用；盧委員以錯誤訊息攻擊林市長，及國民黨對市府團隊的抹黑，市府盼參選者自重。

民進黨市黨部主委何明杰指出，盧秀燕不做功課，還提出錯誤資訊誤導民眾，主張要恢復老人健補助，根本是不負責任的作法，更有政策買票的疑慮，說要減輕子女負擔，卻是變相加重社會成本，也沒有格局，選民也不會同意政策倒退嚕。