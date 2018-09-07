首支競選主題曲「幸福咱台南」MV 黃偉哲發表

民進黨台南市長參選人黃偉哲競選團隊發表首支競選主題曲MV「幸福咱台南」。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-07 12:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲和競選總部發言人邱莉莉、蔡旺詮，偕同民進黨議員及參選人發表競選主題曲「幸福咱台南」MV，以「台南第一，幸福滿滿」為主軸，串接從傳統到現代的各種場景，以不同角度向市民呈現台南的美好，並期許未來台南在新的市府團隊執政下能帶給鄉親滿滿的幸福，大家俏皮擺姿勢，為選戰加些輕鬆料！

黃偉哲表示，這次選戰不是他一個人的奮鬥，而是團結所有台南人，一起深入台南每一個美麗的角落，更要構築這座偉大城市的未來，「20年來我一直在這裡，跟鄉親一起打拚，身為台南人我很光榮。」

黃偉哲強調，台南當然也有未臻完美的地方，而正是出自於對故鄉和土地的感情，和議員們－起打拚，為台南鄉親而努力推動城市發展。

邱莉莉表示，影片中所有場景跟人物都是台南的驕傲，包括愛文芒果、關廟麵、七谷蛤等名產，木雕達人、舞蹈老師、返鄉青年創業家以及金牌滑輪溜冰選手楊合貞，著名街景如林百貨、台江國家公園、湯德章紀念公園等，從各種層面立體化台南豐富而美麗的形象。

黃偉哲說，台南是400年歷史古都，有美麗傳統文化，但舊城也能新生，他將推動新舊兼容並蓄的城市，第1段歌詞中以歷史風華，古蹟作伴講述台南的底蘊，第2段歌詞則以智慧新城，雕塑出智慧城市的意象，勾勒出台南從過去到未來的藍圖。

黃偉哲表示，這支MV獻給所有市民，不只讓台南人，也要讓全台灣人都看到台南的美好。他也希望有心人士不要再唱衰台南，而是一起認識這塊土地，一起改善這塊土地的不完美，這是出自於愛台南的感情，期待「台南第一，幸福滿滿」。

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