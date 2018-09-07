5顆引擎、都更3箭誰抄誰？ 蘇貞昌酸侯友宜：要模仿的多加油

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早回防三重力行市場掃街。（記者葉冠妤攝）

2018-09-07 12:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早回防三重力行市場掃街，跟日前才到力行市場的國民黨新北市長參選人侯友宜較勁，不僅拚市場人氣，兩人也互批抄襲彼此的都更政策，蘇貞昌今早受訪時強調，自己的政策有內容、有方法、有步驟，「不是人家可以輕易模仿，所以要模仿的也要多加油。」

侯友宜在8月推出「都更三箭」，主張捷運蓋到哪、都更就做到哪等，蘇貞昌則在昨天發表「都市再生動畫」，強調將以市府主導民間參與、成立專責機構等「5顆引擎」推動都更，不過卻立刻引來侯友宜辦公室抨擊抄襲、跟風。

蘇貞昌今受訪時表示，自己推出的5個引擎，經由動畫各方面讓大家印象更深刻，政策有內容、有方法、有步驟，不是別人可以輕易模仿的，更直接酸對手侯友宜「所以要模仿的也要多加油。」

至於侯友宜批評他擔任台北縣長時期，都更只完成1件，蘇貞昌解釋，他當縣長時，30年以上的房子才9萬2千件，現在是67萬，時空背景完全不同，法令、規定、政策也不一樣，所以讓他來當新北市長，一定以他過去做新板特區的魄力、執行力，帶著5個引擎，讓新北67萬戶，讓過去8年都更牛步大大改善。

蘇也向侯友宜喊話，要選市長的人應該勇於向市民報告，要做什麼要怎麼做，不是躲在後面鬥嘴一樣、噴口水，這樣不但沒意義，也會讓市民越看越厭倦。